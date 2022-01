David Serdaorglu feiert Höhenflug

David Serdaroglu vom UTTC Stockerau ist aus österreichischer Tischtennis-Perspektive zurzeit der Mann der Stunde. Der Nationalteamspieler holte bereits beim ersten WTT-Event in Düsseldorf Bronze im Doppel an der Seite von Alexander Chen. Beim letztwöchigen WTT-Feeder Düsseldorf II konnte er auch im Herren- Einzel aufzeigen und schaffte es bei diesem hochkarätigen Turnier bis ins Viertelfinale. Damit wird der 26-Jährige in der neuen Weltrangliste unter den Top-200 aufscheinen. Auch in der Meisterschaft war er in letzter Zeit einer der Stockerauer Leistungsträger – Grund genug, nachzufragen, warum es so gut läuft bei Serdaroglu.

„Das hat mehrere Gründe. Zum einen mein Trainer Chen Weixing. Da er auch mein Mitspieler ist, kennt er mich ganz genau und hat mich auf ein neues Level gehoben“, erklärt das UTTC-Ass. „Zum anderen habe ich im letzten Halbjahr geheiratet und einen Sohn bekommen, das hat mich als Mensch reifer gemacht. Ich bin deutlich ruhiger und abgeklärter als früher (lacht).“

Ruhe geben will Serdaroglu in Zukunft aber nicht, sein großes Ziel ist der Sprung unter die besten 100 Spieler der Welt. „Mein Traum wären sogar die Top 50, das kann, muss aber nicht passieren“, meint der Stockerauer. Das diese Ziele nicht unrealistisch sind, beweist die Leistung in Düsseldorf. In Deutschland warf er gleich drei Top-110-Spieler aus dem Bewerb: zunächst den Belgier Florent Lambiet, die Nummer 105 der Welt, in einem Marathon-Krimi über sieben Sätze, danach den Mexikaner Marcos Madrid (Platz 83) mit 4:2 und im Achtelfinale schließlich den Puerto Ricaner Brian Afanador (Platz 80) mit 4:1.

Dass ihm noch ein wenig Konstanz fehlte, bewies danach das Viertelfinal-Aus gegen das 18-jährige französische Top-Talent Alexis Lebrun (1050). Der geteilte fünfte Platz bedeutete für Serdaroglu dennoch das bis dato beste WTT-Einzel ergebnis in seiner noch jungen Karriere.

Korneuburgerin als Doppel-Spezialistin

Serdaroglu war aber nicht der einzige Bezirksspieler, der in der rheinischen Metropole Duftmarken setzte. Die Korneuburgerin Karoline Mischek schlug gemeinsam mit Alexander Chen im Doppel zu: Die beiden ÖTTV-Asse eroberten im Mixed überraschend die Bronzemedaille.

Bereits im ersten Turnier in Düsseldorf holte die 23-Jährige Bronze im Damen-Doppel mit ihrer polnischen Partnerin Natalia Bajor (Weltranglisten-94.) sowie Gold im Mixed- Doppel an der Seite von Robert Gardos, Österreichs aktuell noch immer bestem Einzelspieler.