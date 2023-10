Dreimal Gold für einen Langenzersdorfer

Oliver Kolbert vom ATUS Langenzersdorf war Teil einer aus 210 Sportlern bestehenden ASKÖ-Delegation, die sich zu den CSIT World Sports Games (Anm.: Nachfolgeevent der Arbeiterolympiade für Breitensportler) nach Italien aufmachten. Die Städte Cervia, Cesenatico, Cesena, und Riccione waren für insgesamt 29 verschiedenen Sportarten die Heimstätten.

Gemeinsam mit Manuel Fischer vom TTC Flötzersteig ging Kolbert als Team Österreich II in den Tischtennisbewerben an den Start. Im Teambewerb gab es Silber für das rot-weiß-rote Duo, im Einzel wurde es für den Weinviertler noch besser: Er steigerte sich von Match zu Match, schaffte es in Finale, wo er den starken Franzosen Nans Chomienne 4:2 bezwang - Gold!

Doch damit war der „Arbeitstag“ für Kolbert noch nicht vorbei: Gemeinsam mit der Gewinnerin des Damen-Einzelbewerbes, Jennifer Henning von Wiener Neudorf, ging es in den Mixed-Bewerb. Das top gesetzte WTTV-NÖTTV Duo gewann alle Spiele souverän und krönte sich mit einer weiteren Goldmedaille. Zum Drüberstreuen gab es im Herren-Doppel mit Tobias Siwetz noch eine dritte Goldene.

Kein Wunder, dass Kolbert danach happy war: „Besser kan ein erstes internationales Turnier nicht laufen. Gegen andere Nationen zu spielen, neue Spielstile und Leute kennen zu lernen, war ein einmaliges Erlebnis. Ich bedanke mich bei der ASKÖ Wien und bei Manuel Fischer für die Einladung und bei Tobias Koszik, Lukas Koszik, Pia Geineder und Jan Kolbert für die gemeinsame Vorbereitung auf das Turnier."