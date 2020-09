Die Bundesliga-Saison startet auch heuer im September mit einem Eröffnungsturnier. Herren- und Damenteams nehmen am Samstag und Sonntag in Salzburg an diesem sportlichen erstklassigen Turnier teil. Hier werden Bonuspunkte für den Bundesliga-Grunddurchgang vergeben und gleichzeitig wird um den Titel des österreichischen Cupsiegers gespielt. Auch der UTTC Stockerau nimmt mit zwei Teams teil, man hat dabei große Ambitionen und landete einen Sensationstransfer.

1. Bundesliga Damen

Letzte Saison starteten die UTTC-Damen in Österreichs oberster Liga durch, diesen Herbst beginnen sie im Oberen Play-off. Mithelfen, dass es wieder eine erfolgreiche Spielzeit wird, soll ein ganz prominenter Neuzugang: Li Qiangbing. Die 35-jährige Austro-Chinesin war jahrelang eine der besten Spielerinnen des Landes, nahm auch an den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking, wo sie das Achtelfinale er reichte, und 2012 in London teil. Mit Linz AG Froschberg siegte Qiangbing 2009 in der Champions League. Zuletzt pausierte die Ehefrau von Österreichs Nummer eins Stefan Fegerl wegen ihres Kindes, jetzt will sie es in der Lenaustadt noch einmal wissen. Manager Stanislaw Fraczyk erzählt, wie der Kontakt zu Stockerau zustande gekommen ist: „Sie trainierte schon öfters mit dem Nationalteam in Stockerau und ich habe sie jetzt überreden können, uns zu helfen.“

Neben Qiangbing sollen Fang Molei sowie Sofia und Claudia Chen das Unternehmen Rang sieben – und damit den OPO-Klassenerhalt – sichern.

1. Bundesliga Herren

Die Herren werden mit Chen Weixing, Neuzugang Maciej Kolodziejczyk und Oleksandr Didukh in die neue Spielzeit starten – zumindest auf dem Papier, denn wegen Corona und den Reisebeschränkungen ist noch nicht sicher, ob Didukh aus der Ukraine anreisen kann. Plan B wäre, den Japaner Eto Kai, der schon in der Vorsaison spielte, einfliegen zu lassen.

Die Zielsetzung ist aber klar: „Zumindest Top vier in der Meisterschaft“, hofft Fraczyk, und im Cup vielleicht wieder eine Überraschung schaffen.