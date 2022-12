Eine Woche zwischen Himmel und Hölle für Stockerau

Werbung

Turbulente Tage liegen hinter David Serdaroglu, dem Kapitän des UTTC Panaceo Stockerau. Zwischen Lust und Frust lagen nur sieben Tage hinter dem 26-Jährigen. Und das kam so:

Beim WTT Feeder, einem international wichtigen Ranglistenturnier, im deutschen Düsseldorf durfte Serdaroglu strahlen: Der Stockerauer besiegte nach dem 3:1 gegen den Italiener Daniele Pinto im Qualifikations-Finale Salzburg Legionär Francisco Sanchi aus Argentinien mit 3:2. „Es war ein toller Kampf“, atmete Serdaroglu nach dem durchwachsenen Start mit seinem UTTC in der win2day-Bundesliga auf. Danach folgte allerdings im 1/32-Finale das Aus gegen den Inder Manav Takkhar.

Zurück in der Heimat platzte dann am vergangenen Freitag auch der Knoten in der Meisterschaft für Serdaroglu und seine Stockerau: Der Vorjahres-Halbfinalist feierte nämlich seinen ersten Saisonsieg. Beim 4:2 bei Raiffeisen Kennelbach sorgte Neuzugang Michal Bankosz mit seinem 3:0 gegen Miroslav Sklensky mit seinem zweiten Zähler nach dem Doppel mit Serdaroglu für die Entscheidung.

Zuvor hatten Alexander Chen durch das knappe 3:2 gegen Sklensky und Serdaroglu (3:0 gegen Istvan Toth) die Niederösterreicher mit 2:1 in Führung gebracht.

Wer jetzt dachte, dass es aufwärtsgeht für die Weinviertler, wurde am Sonntagnachmittag wieder enttäuscht: Dank zweier hart umkämpfter Tie-Break-Siege gewann Salzburg gegen Stockerau 4:2, zum Pechvogel avancierte dabei ausgerechnet Serdaroglu, der im Hit gegen Koyo Kanamitsu einen Matchball vergab und im Tie-Break mit 5:6 verlor. Zuvor hatte sich der Teamspieler ausgerechnet Sanchi ebenso im Decider geschlagen geben müssen. So gewann der Stockerau-Kapitän nur das Doppel mit Bankosz. Aber Salzburgs Sanchi gewann das Entscheidungsmatch gegen Ersatzspieler Tarek Al-Samhoury mit 3:0 und sorgte mit dem zweiten Saisonsieg für ein Aufatmen in der Mozartstadt. Stockerau rutscht hingegen auf den Relegationsplatz sieben ab.