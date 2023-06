Geineder räumte an der Platte ab

Das ASKÖ Ballsport Center im 22. Wiener Gemeindebezirk war Austragungsort der heurigen Wiener Landesmeisterschaften - mit 20 Bewerben, 133 Sportlern aus 19 Vereinen und einer Spielerin, die den Bewerben ihren Stempel aufdrückte: Pia Geineder vom ATUS Langenzersdorf.

Sie war mit sechs Titeln und zwei zweiten Plätzen die mit Abstand beste Athletin dieser Titelkämpfe. Ihre Titelerfolgsbilanz: Gold im U15 Einzel weiblich, U15 Mixed-Doppel, U17 Einzel weiblich, U17 Damen-Doppel, Allgemeine Klasse Einzel weiblich, Allgemeine Klasse Mixed-Doppel. Obmann Markus Geineder zog den Hut vor seiner Tochter: „Acht Podestplätze, dabei sechsmal Erste und dazu der Titel beste Wiener Dame, ist eine Leistung, die wohl nicht mehr so rasch wiederholt werden kann.“

Fast 30 Mal am Podium

Der ATUS durfte sich insgesamt über 29 Podestplätze freuen. Damit war man in Bezug auf die Podestplätze wieder der erfolgreichste Verein Wiens. Die weiteren Titel- und Medaillengewinner vom Aushängeschild der Hanak-Gemeinde waren Iris Baumgartner, Christian Szongott und Oliver Kolbert als Meister sowie Patricia Schalkhammer, Milena Erak, Robin Plosky, Theo Hauck, Jan Kolbert, Moritz Pfeifer, Felix Kampas und Tobias Koszik als Medaillengewinner.

Geineder war begeistert: „Egal ob jung oder älter, alle haben ihre Leistungen abrufen können oder diese sogar übertroffen. Ein großes Danke geht an Oliver Kolbert, der sich trotz Spielereinsatzes sowohl am Samstag als auch am Sonntag als Coach an die Bande gestellt hat!“