Insgesamt gehen 34 Herren- und 32 Damen-Mannschaften in den jeweils drei Bundesligen (1. Bundesliga oberes Play-off, unteres Play-off und 2. Bundesliga) in die neue Saison, die aufgrund des verdichteten ETTU-Terminplans in Zusammenhang mit Covid-bedingten Verschiebungen erstmals durch eine „normale“ Runde eingeläutet wird.

Diese beginnt in der 1. Herren-Bundesliga bereits kommendes Wochenende, wobei der UTTC Stockerau am Sonntag auswärts beim Badener AC antreten muss. „Normalerweise ein Pflichtsieg, aber Baden ist heuer schwer einzuschätzen“, meint Stanislaw Fraczyk, der sportliche Leiter der Lenaustädter.

Stichwort Einschätzung: Wir stellen ihnen die acht Klubs der Liga im Oberen Play-off zum Saisonstart mit einer genauen Analyse vor.

„Wir haben alle Chancen – ich mache Jagd auf meinen dritten Meistertitel.“

David Serdaroglu, Rückkehrer beim UTTC Stockerau.

Der Meister

„Wir haben das Ziel, eine fixe Größe im österreichischen und internationalen Tischtennis zu werden“, gibt sich Obmann Franz Gernyak von Titelverteidiger SolexConsult TTC Wiener Neustadt selbstbewusst. Dafür rüstete der Meister auf, man warb Frane Kojic vom Liga- Konkurrenten Felbermayr Wels ab.

Der 29-jährige kroatische Nationalteam-Spieler und Olympia-Teilnehmer soll die Lücke, die durch den Abgang von Andy Pereira in die zweite deutsche Bundesliga entstanden ist, schließen. Neben der letztjährigen Nummer eins der Bundesliga-Einzelrangliste gilt Tomas Konecny weiterhin als fixe Größe. Der 36-jährige Tscheche konnte mit Wiener Neustadt speziell im Bett Cup große Erfolge feiern. Dazu gilt Felix Wetzel (19 Jahre alt) als Zukunftshoffnung.

Der Vizemeister

Sparkasse Salzburg war die Sensation der Vorsaison. „Das wird nur schwer zu wiederholen sein“, sagt Salzburgs Sportchef Walter Windisch bauer, der die Verträge mit Kolo Kanamitsu, Francisco Sanchi und Michael Trink verlängern konnte. Carlo Rossi zog es in die deutsche Bundesliga nach Mainz. Der Italiener wird durch das 17-jährige japanische Talent Ryoichi Yoshiyama ersetzt.

Die Halbfinalisten

Ohne Kojic und Adam Szudi (ging nach Frankreich), aber mit einem neuen Namenssponsor startet Felbermayr Wels in die Bundesliga- und Champions- League-Saison. Der amtierende Cupsieger konnte den starken ungarischen Teamspieler und Doppel-Experten Andor Ecseki (24, zuletzt Frankreich) sowie den Tschechen Jiri Martinko (21) aus Saarbrücken an Land ziehen. Außerdem setzt Trainer David Huber wieder auf Andreas Levenko (23), der Wels bis ins European-Cup-Finale hieven konnte, um das Saisonziel Halbfinale zu realisieren.

Immer brandgefährlich ist Ex- Meister Stockerau: Neben Chen Weixing, Olksandr Didukh und Maciej Kolodziejczyk wird Ungarn-Heimkehrer David Serdaroglu für Druck sorgen. Der Niederösterreicher, der in Ungarn mit Celldömölk Platz drei erreichte, gibt sich zuversichtlich: „Wir haben alle Chancen – ich mache Jagd auf meinen dritten Meistertitel.“

Für Fraczyk ist der erneute Halbfinaleinzug „das Ziel, alles andere Draufgabe. Aber unsere Mannschaft hat Potenzial.“

Die Jäger

„Bundesliga-Dino“ BSV Biwameno Kapfenberg, seit 30 Jahren in der österreichischen Elite-Liga dabei, setzt wie bisher auf Spielertrainer Christoph Simoner (38), Vizestaatsmeister Simon Pfeffer (27) und David Vorcnik (27). Der Cupsieger von 2017 hofft mit dem rot-weiß-roten Trio auf den Semifinaleinzug.

Das gilt auch für SPG Linz mit dem neuen Koreaner Kim Taehyun, der die bisherige Nummer eins Lubomir Pistej (wechselte nach Italien) ersetzen soll. Der aus Baden gekommene Patrik Juhasz (20), die Österreicher Jonas Promberger – der 20-Jährige kam von Ebensee – und Thomas Grininger (23) sowie Talent Liu Zhenlong (16) ergänzen den Kader.

Der Abstiegskampf

Schwierig zu prognostizieren ist die Spielstärke von Baden: Zum immens gefährlichen Iraner Amirreza Abbasi kam mit Arya Amiri ein weiterer Perser hinzu. Dazu stehen weiterhin die jungen Kasachen Bakdaulet Akimali und Aidos Kenzhigulov neben den Österreichern Marc Sagawe (18) und Narayan Kapolnek (24) im Kader.

Aufsteiger Kennelbach hat die Mannschaft nun seit vier Saisons nicht mehr verändert: Istvan Toth spielt seit 2002 für die Vorarlberger, Miro Sklensky seit 2012. Maxime Dieudonne ist als Eigengewächs seit 2016 unter den Fittichen von Coach Didi Müller. Kennelbach ist Vorarlberger Rekordmeister mit 17 Landestiteln und hat die letzten sechs Jahre en suite den Vorarlberger Cup gewonnen. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, sagt Bundesligamanager Arno Schuchter.