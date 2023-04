Heiße Eisen aus der Tischtennis-Talenteschmiede

Werbung

Die Nachwuchsarbeit des ATUS Langenzersdorf trägt immer mehr Früchte, denn das vierte WIN-Turnier 2022/23 brachte die bisher meisten Podestplatzierungen: Elf Aktive aus der Talenteschmiede waren beim größten österreichischen TT-Event für Kinder- und Jugendliche in der Tipps Arena in Linz im Einsatz. Und wie:

Amir Sam Poppenwimmer, Gruppe VII, und Jeschurun Kümmel, Gruppe XVIII, sorgten für großartige Turniersiege und Pia Geineder, Finnley Schallock (beide Platz zwei), Jasmin Baumgartner und Christian Szongott (jeweils Dritter) sorgten für die übrigen Podiumsplätze.

Auch bei den WTTV-Mannschaftsmeisterschaften räumten die zehn Langenzersdorfer Teams mit vier Titeln ab: In der U13 siegten Theo Hauck, Martin Baumgartner und Benjamin Theuermann, in der U17 ATUS II (mit Geineder, Jan Kolbert, Szongott) sowie ATUS III (Patricia Schalkhammer, Patrick Mayer, Iris Baumgartner) und in der U19 die beiden Baumgartners und Schallock.