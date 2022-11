Jubel bei Stockerau: Klassenerhalt jetzt zum Greifen nahe

Werbung

1. Bundesliga Frauen

Einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machte der UTTC Panaceo Stockerau mit dem 4:0 gegen Olympic Wien. Der Unteres-Play-off-

Vizemeister trat im Duell der Nachzügler bei den Lenaustädterinnen allerdings in Unterzahl an.

Dabei verlor Wien-Star Yousra Helmy das Auftaktmatch gegen Ex-Team-Ass Li Qiangbing im Decider. Nach dem w.o.-Sieg feierte Molei Fang einen hauchdünnen 6:5-Tie-Break-Erfolg gegen Renata Lacenova, und das abschließende Doppel ging mit 3:0 an Stockerau. Somit machten die Weinviertlerinnen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Für Manager Stanislaw Fraczyk ein wichtiger Erfolg: „Das sollte uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben, weil wir jetzt als Sechster schon einen Respektabstand zu den hinteren Plätzen haben.“ Damit geht man auch mit einem guten Gefühl in die Winterpause, geht es doch für die Damen erst im neuen Jahr, genauer gesagt im Februar, wieder weiter.

1. Bundesliga Herren

Kollektives Aufatmen auch bei den UTTC-Herren aus Stockerau, vergangene Wochen gab es nach drei Auftaktniederlagen ein 3:3-Remis.

Der Vorjahres-Halbfinalist konnte sich nach dem NÖ-Derby in Baden freuen, holte dank zweier Erfolge von Alexander Chen und des 3:1 von Michal Bankosz gegen Aidos Kenzhigulov den ersten Saisonzähler.

Aufseiten der Gastgeber blieb Heimkehrer Patrik Juhasz durch einen 6:4-Erfolg im Decider gegen Stockerau-Ass David Serdaroglu und ein 3:1 im Doppel mit Kenzhigulov gegen Bankosz/Serdaroglu zweimal erfolgreich. Für die zwischenzeitliche 3:2-Führung hatte Eric Glod mit einem 3:1 gegen den überraschend erfolglosen Serdaroglu gesorgt. Dieser meinte danach: „Wir wurden bisher unter Wert geschlagen, weshalb dieser Punkt wirklich guttut.“

Für Baden war es ein weiterer Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, Stockerau gab die „rote Laterne“ an Salzburg weiter.