Kein Land in Sicht für Sierndorfer Tischtennisherren

Nach drei gespielten Runden in der 2. Bundesliga lässt sich schon erkennen, dass ein Klassenerhalt beinahe unmöglich sein wird für den TTV Sierndorf, sofern Nachwuchs-Ass Johannes Maad nicht schnell nach seiner Mitte September angesetzten Schulteroperation zurückkehrt.

Im Auftaktspiel gegen den Aufsteiger Tulln konnten die Sierndorfer daheim vor einer fulminanten Kulisse von 80 Zuschauern den Gästen, angeführt vom ehemaligen 1. Bundesliga-Spieler Martin Heimberger wenig entgegen setzen. Einzig Martin Kinslechner spielte an diesem Tag konkurrenzfähig und gewann gegen Martin Gasnarek und Patrick Skerbinz. Tomas Janci unterlag sowohl Heimberger als auch Skerbinz. Der anstelle von Maad in die Bundesliga-Mannschaft aufgerückte 2. Landesligaspieler Jakob Wilder blieb in seinen Spielen auf verlorenem Posten. Das Spiel endete 6:2 für Tulln.

Legionär Janci muss langsam seinem Alter Tribut zollen

Tags darauf ging es in Gumpoldskirchen in ähnlicher Manier weiter, wobei diesmal Janci einen Sieg gegen Nachwuchsspieler Lionel Stift errang. Die übrigen Partien gingen an Gumpoldskirchen. Kinslechner und Wilder gingen leer aus. Am Sonntag stand dann Kapfenberg auswärts am Spielplan der Sierndorfer. Der Spielverlauf ähnelte allerdings den beiden Runden davor. Kinslechner und Janci gelang der Turnaround nicht. Schon im ersten Einzel musste Janci eine Niederlage gegen Patrick Peitler einstecken, der für drei Siege sorgte. Als dann bei 2:5 nochmals die Chance für Sierndorf aufkeimte – Kinslechner trat gegen Kapfenbergs Nachwuchsspieler Sebastian Haberl an, während Janci gegen Andreas Weissenbacher spielte – hofften die Sierndorfer mit zwei Siegen auf ein 4:5 und ein anschließendes Entscheidungsdoppel. Doch während Janci gegen Weissenbacher im fünften Satz die Nase vorne hatte, unterlag Martin Kinslechner mit 2:3 Haberl, womit das Spiel 6:2 an Kapfenberg ging.

„Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Jakob Wilder kann erwartungsgemäß Johannes Maad nicht ersetzen. Ein Einzelsieg von Jakob in der Bundesliga wäre eine Sensation. Tomas Janci muss seinem Alter leider Tribut zollen und damit wächst auch der Druck auf Martin Kinslechner“, zeigt sich Sierndorf-Obmann Albert Wilder geknickt.