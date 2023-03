Kurios: Finaleinzug, aber in Abstiegsgefahr

Werbung

Freud und Leid für Panaceo Stockerau: Einerseits stehen die Weinviertler nach zwei 6:1-Erfolgen über das tschechische U23-Team im Finale der Super League, andererseits verdrängte Baden durch das 4:1 gegen Kennelbach den Vorjahres-Halbfinalisten auf den Relegationsplatz der win2day-Bundesliga. Wie kam es dazu?

„Eric Glod war heute der Unterschiedspieler mit zwei Einzelsiegen und einem Doppel-Erfolg – und somit hauptverantwortlich für den 4:1-Sieg von Baden gegen Kennelbach, also gegen den direkten Rivalen im Abstiegskampf“, analysierte Stockeraus Tarek Al-Samhoury, der übrigens von der Bundesliga als Vorsitzender vorgeschlagen wurde, das Abstiegsduell. Dank des 4:1 liegt Baden nun vor Stockerau und erstmals seit November über dem „ominösen Strich“.

Aus Drei- wird vielleicht noch ein Vierkampf

Aber das Trio Stockerau, Kennelbach und Baden ist nur um einen Zähler getrennt. Die Spannung bleibt bis zum Saisonfinale immens, zumal auch Schlusslicht Kuchl noch nicht abgeschlagen ist.

Nachdem es in der Liga für Stockerau nur stockend läuft, setzen Alexander Chen und Co, alle Hoffnungen in die Central European Super League. Dabei konnte der Vorrundensieger Stockerau Tschechiens U23 zweimal mit 6:1 besiegen, Chen steuerte je zwei Erfolge bei. Im Hinspiel triumphierte David Serdaroglu ebenso zweimal und im Rückspiel legte er mit Michal Bankosz schon mit dem Sieg im Doppel die Basis für den Triumph. Im Endspiel geht es nun gegen den Sieger aus Österreichs U23-Auswahl um Maciej Kolodziejczyk gegen Varazdin/Kroatien um den zweiten Titelgewinn nach 2019. Das zweite Halbfinale erfolgt Ende März.