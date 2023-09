Licht und Schatten für Stockerauer Tischtennisbundesligaherren

Ein wenig ratlose Gesichter gab es am Sonntagabend bei den 1. Bundesligaherren von Panaceo Stockerau: Nach der mehr als nur überzeugenden Vorstellung im Schlager gegen Salzburg, patzte man total überraschend gegen den Abstiegskandidat aus Kennelbach. Und das kam so:

4:2 in Salzburg! Stockerau unterstrich mit diesem Auftakt-Erfolg am vergangenen Freitag die Anwartschaft auf ein Final-Ticket: Dabei scorten Kapitän David Serdaroglu und der Ex-Salzburger Koyo Kanamitsu je zweimal, den Schlusspunkt setzte der Koreaner Kim Taeyhun mit einem 3:1 über den Neo-Salzburger Abdel-Kader Salifou aus Frankreich. „Da war ich happy, wir waren echt stark, so stelle ich mir das vor“, freute sich Manager Stanislaw Fraczyk. Zwei Tage später hatte er in Tirol weniger Grund zur Freude.

3:3 gegen Stockerau: Für Kennelbach war dieses Remis wie ein Sieg. Miroslav Sklensky wurde durch 3:2-Erfolge über Kanamitsu und Taehyun zum Helden der Vorarlberger. Den dritten Zähler holte Neuzugang Samuel Novota, der die Gastgeber mit seinem 3:2 über Serdaroglu sogar mit 2:1 in Führung gebracht hatte. Österreichs Teamspieler konnte aber dann im Doppel mit Kanamitsu durch das 3:1 gegen Simon Pfeffer/Novota ausgleichen, Kanamitsu brachte Stockerau mit einem 3:1 über Pfeffer voran, aber Kim konnte sein Schlussspiel nicht gewinnen. Weiter geht es erst am 18. September gegen Linz.

Am kommenden Wochenende legen auch die 2. Bundes-ligaherren des TTV Sierndorf los. Gleich zum Auftakt geht es am Freitag, um 19 Uhr, zu Hause im Derby gegen den TTV Tulln. Dann warten am Samstag und Sonntag noch Gumpoldskirchen und Kapfenberg auswärts