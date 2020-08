Sie ist wohl die beste Spielerin im Bezirk Korneuburg: Karoline Mischek. Von österreichischen Erfolgen im Nachwuchs zu zahlreichen Titel der allgemeinen Klasse. Nun steht die 22-Jährige vor dem Durchbruch in die Top-100 der Weltrangliste.

Mischek rangiert derzeit auf Platz 150 der Weltrangliste – im September 2019 war sie bereits auf Platz 108 gelistet. Der Durchbruch in die Top-100 scheint sehr wahrscheinlich. „Eines meiner großen Ziele für 2021“, hat die Weinviertlerin klare Vorstellungen, wohin die Reise gehen soll. Stichwort Reise: Seit fünf Jahren wohnt Mischek in Linz und kann dank der finanziellen Unterstützung des österreichischen Bundesheers professionell trainieren.

Im Normalfall trainiert sie zweimal täglich jeweils zweieinhalb Stunden Tischtennis. Dazu kommen zwei bis drei Mal in der Woche Fitnesstraining. „In den letzten Monaten habe ich aufgrund der Wettkampfpause meinen Fokus auf den Aufbau gelegt und jeden Tag, neben Tischtennis, an meiner Kraft, Schnelligkeit oder Ausdauer gearbeitet“, berichtet die große Leistungsträgerin des Bundes ligisten Linz-Froschberg.

Sie gibt dabei auch Auskunft über die Ziele der Zukunft: Ihr größtes ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio mit der Mannschaft. „Vorausgesetzt, diese finden überhaupt statt. Wenn nicht, dann möchte ich mich in vier Jahren für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren. In der Bundesliga möchte ich dann mit meinem Team erneut den Meistertitel holen.“ Auf die neue Saison, die im September so richtig losgeht, freut sich der Jahrgang 1998 schon:

„Weil das Niveau in der Bundesliga dieses Jahr deutlich gestiegen ist.“ Jedoch hat Mischek auch konstruktive Kritik parat – besonders was die Regelneuerungen betrifft. „Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Regel, dass jedes Match ausgespielt werden muss, selbst wenn man als Mannschaft bereits gewonnen hat. Das widerspricht in meinen Augen dem Sinn eines sportlichen Wettkampfes und nimmt den späteren Matches jegliche Spannung, da das Ergebnis ohnehin schon feststeht.“

Die mangelnde Zuseher präsenz ist ihr ebenfalls ein Dorn im Auge. „Außerdem würde ich mir wünschen, dass es mehr bzw. überhaupt Zuschauer in der Damen Bundesliga gibt.“ Weil ganz alleine zu spielen oder zu trainieren, hat die Kor neuburgerin während des fünfwöchigen Lockdowns zur Genüge kennengelernt. „Ich fand es zwar einerseits schade, so lange Zeit keine Wettkämpfe spielen zu können, aber andererseits hatte ich endlich Zeit, um intensiv an meiner körperlichen Fitness und an Technik und Basisfertigkeiten am Tisch zu ar beiten. Das sollte mir für die Zukunft dann doch zugutekommen.“