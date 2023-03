Panaceo Stockerau gewinnt Europe Trophy-Bronze in Griechenland

Werbung

Dicht an den Fersen bleibt SolexConsult Wr. Neustadt dank des 4:0-Erfolges bei Schlusslicht Kuchl. Spannend verlief dabei das „Future-Duell“ zwischen Kuchls Adrian Dillon und Julian Rzihauschek. Der Wr. Neustädter erzwang nach einem 1:2-Rückstand den Ausgleich und gewann den Decider mit 6:1. Es war der erste Bundesliga-Erfolg des 14-Jährigen. Frane Kojic ist nach seinem 3:0 gegen Tilen Cvetko neuer Ranglisten-Leader mit 12:2-Einzelsiegen vor dem Welser Levenko (11:2).

Europe Trophy: Bronze für Stockerau nach 0:3 gegen Olympiakos

Ein glattes 3:0 gegen Ponta do Pargo und ein hauchdünnes 2:3 gegen Auderghem und 3:0 gegen Beocin – damit erreichte Panaceo Stockerau beim Grand Final der Europe Trophy in Piräus das Halbfinale. Während David Serdaroglu, Alexander Chen und Michal Bankosz gegen die Portugiesen und Serben jeweils einmal erfolgreich blieben, fehlte beim 2:3 gegen Auderghem (Bel) das Glück.

Nach Einzel-Erfolgen von David Serdaroglu und Michal Bankosz ging Serdaroglu beim Stand von 2:1 gegen David Comeliau an die Platte, erzwang den Decider, den er nach einem Matchball mit 5:6 verloren geben musste. Stockerau traf somit als Gruppenzweiter im Semifinale auf Poolsieger Olympiakos , verlor 0:3 und holte Europe Trophy-Bronze. Schon am Donnerstag kommt es für Serdaroglu zum Wiedersehen mit den Topstars Tomislav Pucar und Andrej Gacina. Das Duo tritt dann mit dem kroatischen Team in der EM-Qualifikation in Fürstenfeld gegen Österreich (live auf ORF Sport+, 20:15) an.

Die spielfreien Stockerauerinnen waren der große Gewinner der letzten Sammelrunde des Grunddurchgangs der win2day-Damen-Bundesliga in Kapfenberg holten „vom Sofa aus“ den vierten Halbfinalplatz hinter Villach, Linz AG Froschberg und LZ Linz.

Bodensdorf erreichte das Minimal-Ziel, schlug Bruck/Mur mit 4:0 und fixierte so den direkten Klassenerhalt. Meister-Bezwinger Olympic Wien muss somit in die Relegation und trifft auf den Vizemeister des unteren Play-Offs. Derzeit liegt Wr. Neudorf auf Rang zwei.