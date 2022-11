Sierndorf verteidigte erneut den Titel

Werbung

Nachwuchs-Rookie-Cup

Zistersdorf richtete den diesjährigen Nachwuchs-Rookie-Cup der Region Ost aus. Vertreten war unter den acht Nachwuchsteams auch Sierndorf, der Sieger der vergangenen zwei Auflagen. Und auch heuer glückte die Titelverteidigung, das erste Team des TTV fuhr den dritten Sieg in Folge ein. Valentin Fiedler, der schon im Vorjahr mit Simon Wilder gewann, war neuerlich dabei, diesmal an der Seite von Natalia Kolodziejczyk.

Schlüssel zum Sieg war Fiedlers 8:0-Bilanz, auch das Doppel wurde gewonnen. Kolodziejczyk steuerte auch zwei Einzelsiege bei. In der zweiten Mannschaft spielten mit Sebastian Thalhammer und Daniel Trzil zwei neue Akteure, für sie war der Cup ein Auf und Ab mit Siegen und Niederlagen. Obmann Albert Wilder nahm die Ergebnisse erfreut auf: „Alle unsere heutigen Starter sind ein Versprechen für die Zukunft, dass Sierndorfs Nachwuchsarbeit in den kommenden Jahren Früchte trägt.“

Oberliga D

Am kommenden Wochenende fällt die Entscheidung über den Herbstmeistertitel in dieser Liga. Sierndorf 2 geht als Tabellenführer in die letzte Runde, hat den Schläger aber bereits gegen die Couch und Popcorn getauscht. Mit acht Siegen und einem Remis aus neun Spielen hat man das eigene Programm nämlich schon abgeschlossen, jetzt bleibt nur noch der Blick zum Tabellenzweiten Großdietmanns 1.

Der hat noch zwei Partien ausstehend, empfängt zunächst am Freitag den Tabellendritten Tulln 3, ehe man am Samstag noch zu Schlusslicht Tulln 4 muss. Siegt Großdietmanns zweimal, zieht der Rivale mit Sierndorf gleich, womit das Spielverhältnis entscheiden müsste. Gut für Sierndorf: In der Rückrunde finden die Duelle mit beiden Großdietmanns-Teams zu Hause statt.

Challenge Cup

Sierndorf 1 gewann mit Martina Wilder, Stefanie Kufmüller und Wilhelm Ullram 5:1 gegen Gottsdorf-Persenbeug und steht damit in Runde zwei. Dort trifft das „Mixed-Team“ am 19. Februar auswärts auf Guntramsdorf.

Bundesligen

Die Topmannschaften des Bezirks durften am Wochenende ihre Akkus aufladen, nun geht es aber weiter. Stockerau fährt am Freitag nach Kennelbach in Vorarlberg und tritt am Rückweg am Sonntag auch zum Kellerduell des Oberen Play-offs in der 1. Bundesliga in Salzburg an. Eine Etage darunter stehen auch für Sierndorf zwei Auswärtsspiele an, beide in der Steiermark.