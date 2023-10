Sierndorfer Tischtennis-Talente zeigten auf

Weit über 100 Starter matchten sich in Zwettl im Zuge der ersten Nachwuchsliga des NÖTTV auf 16 Tischen in zwei Hallen. Die Veranstalter aus Ottenschlag und Zwettl mussten sogar einen Anmeldestopp verhängen, da so viele Kinder mitmachen wollten und kein Platz mehr vorhanden war. Die Kinder und Jugendlichen des TTV Sierndorf machten dabei tolle Werbung für das Weinviertel im Waldviertel:

Der Verband teilte die Kinder ihren Ranglistenpunkten entsprechend in 16 Gruppen ein. Im Modus Jeder-gegen-Jeden innerhalb der Gruppe startete das Turnier pünktlich um 9 Uhr. „Ein Mammutprogramm für unsere Kids“, schnaufte TTV-Obmann Albert Wilder. Am Ende eines harten Turniertages durften sich die Sierndorfer dann aber über zahlreiche Podestplätze freuen: Niklas Binder schlug sich in der Elitegruppe ausgezeichnet und belegte den zweiten Rang hinter Oberliga-Spieler Robin Tüchler und vor Oberliga-Spieler Robert Mravlyov. Simon Wilder dominierte die Gruppe III und gewann erstmals eine Gruppe im Zuge dieser Turnierserie.

Valentin Fiedler belegte mit einem sehenswerten 3:3-Spielverhältnis einen guten Platz im Mittelfeld in der vierten Gruppe. Natalia Kolodziejczyk war knapp am dritten Platz dran, musste sich am Ende mit Platz vier zufrieden geben. Sebastian Thalhammer gewann in seiner Gruppe bis auf ein Spiel alle Begegnungen und freute sich sehr über den zweiten Platz. Magdalena Moser gab mit einem zweiten Platz in Gruppe 16 ein vielversprechendes Ergebnis für die Zukunft ab.

„Training und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe“

"Training und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe. Dass wir mit Magdalena nun neben Natalia eine weitere Spielerin im Wettkampfbetrieb haben, freut mich als Obmann sehr. Das ist selbstverständlich unser Ziel. Um unsere Spielerinnen und Spieler auf die nächste Stufe zu heben, sind Wettkämpfe zwingend notwendig. Damit steigert sich die Motivation im Training und kann sich Ziele stecken. Ganz herzlich bedanke mich mich bei den Eltern, die die Fahrt nach Zwettl auf sich genommen haben und so die Vereinsarbeit wertvoll unterstützt haben. Ein Dank geht auch an die Zwettler und Ottenschlager Tischtennisspieler, die gemeinsam dieses sehr große Turnier auf die Beine gestellt haben. Für die Kinder war es ein absolutes Highlight mit einer sehr schönen Siegerehrung zum Abschluss", so Obmann Albert Wilder.