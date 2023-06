Sierndorfer Vereinsmeisterschaften an der Platte

Einen schönen Nachmittag und Abend verbrachte die Sierndorfer Tischtennisgemeinde anlässlich der Vereinsmeisterschaft 2023. Mit 16 Startern hatten Obmann Albert Wilder und Co. ein anspruchsvolles Teilnehmerfeld. Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Danach stiegen die ersten zwei Spieler ins obere Playoff und die unteren zwei Spieler ins untere Playoff auf. Dort ging es dann im K.o.-System um die Vereinsmeistertitel. Die Turnierleitung lag in den geschulten Händen von Martina Wilder. Somit war ein reibungsloser Ablauf garantiert.

„Jeder Spieler kam auf mindestens vier Spiele und es blieb ausreichend Energie, um danach noch das Catering zu genießen und zu feiern“, schmunzelte Wilder. Im oberen Playoff gab es im Finale das Bundesliga-Duell zwischen Martin Kinslechner und Johannes Maad. Kinslechner setzte sich im fünften Satz denkbar knapp mit 16:14 gegen Maad durch. Im unteren Playoff holte sich Mario Morocutti den Sieg vor Roli Wirth. Neben den Pokalen überreichte Wilder allen Kapitänen der diesjährigen Saison eine kleine Aufmerksamkeit und bedankte sich für deren Engagement im Zuge der Meisterschaft.

Helmut Faltinger nützte die Gelegenheit und stellte die kommenden ASVÖ Landesmeisterschaften in Guntramsdorf vor. Der gemütliche Teil dauerte bis nach 22 Uhr und ließ ausreichend Platz für den geselligen Austausch.