Sofia Polcanova: Ohne die Nummer eins gab’s nichts zu holen

Eigentlich freuten sich alle Weinviertler Tischtennisfans auf einen Weltklasse-Abend mit Europameisterin Sofia Polcanova in der Stani-Fraczyk-Arena in Stockerau. Am Ende stand aber ein bitteres 1:3 für Österreichs Damennationalteam in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg. Ohne die kurzfristig erkrankte Polcanova und die verletzte Ex-Europameisterin Liu Jia waren die ÖTTV-Damen auf verlorenem Posten.

WM-Medaillengewinner waren Klasse für sich

Aufseiten Luxemburgs waren vor allem die Doppel-WM-Bronzenen Ni Xia Lian und Sarah de Nutte einmal mehr nicht zu schlagen. Das bekam auch die Korneuburger Lokalmatadorin Karoline Mischek zu spüren, sie kassierte gegen beide Asse eine 0:3-Niederlage. Amelie Solja war beim 0:3 gegen die 59-jährige Ni letztlich bis auf Durchgang zwei ebenfalls chancenlos. Lediglich einmal hatte Teamchef Zsolt Harczi Grund zum Jubeln: Debütantin Anastasia Sterner konnte Tessy Gonderinger mit 3:1 bezwingen und sprang sofort nach dem Matchball zu ihrem Linz-AG-Klubboss und Ziehvater Günther Renner, den die 17-jährige Neo-Österreicherin an dessen Geburtstag freudestrahlend herzte.

Für das rot-weiß-rote Team heißt es nun bangen: Um das Ticket für die EM-End runde im September im schwedischen Malmö direkt zu lösen, muss Luxemburg im letzten Gruppenspiel am 23. März Schlusslicht Serbien bezwingen. Wenn nicht, dann müssen Polcanova und Co. ins EM-Play-Off.