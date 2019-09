Was für ein Auftakt in die neue Saison: Beim großen Bundesliga-Opening in Baden, in dessen Rahmen auch der österreichische Pokal ausgespielt wurde, holten sich die Herren des UTTC Stockerau zum zweiten Mal nach 2016 den Cupsieg. „Meister, Superliga-Sieger und Cupsieger in einem Jahr, besser geht’s nicht“, strahlte UTTC-Manager Stani Fraczyk nach dem 3:0 im Finale über den ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen.

Wie kam es dazu? Während Stockerau mit zwei 3:2-Siegen über SolexConsult TTC Wiener Neustadt und Walter Wels ins Finale einzog, nahmen die Oberösterreicher die Hürden HiWay Grill Kapfenberg und SPG Linz.

Besonders bemerkenswert war der Sieg über die Wiener Neustädter, wo niemand Geringerer als Joo Saehyuk, der Vize-Weltmeister von 2003, spielt. Aber zurück zum Finale: Chen Weixing, der über das gesamte Turnier einmal mehr unter Beweis stellte, welch Ausnahmespieler er ist, konnte sein Gegenüber Simon Pfeffer mit 3:0 in die Schranken weisen. Pfeffer erwies sich aber als hartnäckiger Gegner, musste sich in Satz zwei mit 12:14 und Satz drei mit 9:11 nur knapp geschlagen geben.

Neuer Japaner Kei legte eine Talentprobe ab

Ein Fünfsatz-Duell lieferten sich Oleksandr Didukh und Andy Pereira, bei dem der Kubaner zweimal vorlegen konnte, Satz vier schließlich mit 10:12 und den Entscheidungssatz mit 9:11 verlor.

Eine weitere Talentprobe gab der junge Japaner Eto Kei gegen Bernhard Kinz-Presslmayer ab. Nachdem er bereits 0:2 nach Sätzen zurücklag (6:11 und 12:14), kämpfte er sich mit 11:3 im dritten Satz zurück ins Spiel und schaffte mit dem 11:9 auch den Ausgleich. Im Entscheidungssatz erspielte sich Neuzugang Kei gleich sieben Matchbälle am Stück, doch Kinz-Presslmayer konnte von 3:10 auf 10:10 stellen. Wieder bewies der Japaner Nervenstärke und holte den Satz noch mit 12:10.

Für den Grunddurchgang nimmt man in der Lenaustadt jetzt zusätzlich fünf Bonuspunkte mit. „Ein großartiger Erfolg. Man hat bei diesem Turnier gesehen, dass von Platz eins bis fünf alles möglich ist“, wusste Fraczyk um die Schwere der Aufgabe. „Es wird eine ganz schwere Saison. Einige Teams haben sich unglaublich verstärkt. Mit Eto (Anm.: Kei) verfügen wir selbst aber auch über eine zusätzliche taktische Variante, die uns heuer auch schwerer aus rechenbar macht.“