Stockerau löst wieder das Halbfinalticket

UTTC Stockerau

In der win2day-Herren-Bundesliga ging es in den letzten beiden Spielen um die Halbfinal-Paarungen und gegen Platz vier. Dabei standen die Stockerauer – ohne den ob des Krieges an der Grenze zu Polen festsitzenden Ukrainer Oleksandr Didukh – nach dem 2:4 im NÖ-Derby bei Grunddurchgangssieger Wiener Neustadt vergangenen Donnerstag unter Zugzwang. Um einem erneuten Duell im Halb finale auszuweichen, musste man am Samstag bei Salzburg reüssieren, was auch gelang: Mit 4:0 steht der Weinviertler Top Verein wieder unter den Top vier.

Zeit zum Verschnaufen bleibt dem UTTC keine: Bereits diesen Donnerstag wartet das Hinspiel gegen Wels, drei Tage später das Rückspiel gegen die Oberösterreicher. „Jetzt wollen wir unbedingt ins Finale“, gibt Manager Stanislaw Fraczyk die Marschrichtung vor.

Auch bei den Damen gab es einen Erfolg: Stockerau, Siebenter des Oberen Play-offs, gewann das Relegations-Hinspiel gegen Olympic Vienna dank dreier Punkte durch Ex-Teamspielerin Li Qiangbing mit 4:1. Die Wiener werden aber Protest einlegen, da Qiangbing nicht spielberechtigt gewesen sein soll, „weil eine in einem Semifinale eingesetzte Spielerin mehr als 50 Prozent der Grunddurchgangsspiele absolviert haben muss. Jetzt ist die Frage, ob eine Vierer-Relegation ein Semifinale ist“, erklärt Fraczyk.

TTV Sierndorf

Ein Schock-Wochenende beendete alle Aufstiegsträume des Zweitbundesligisten: Zunächst gab es ein unerwartetes 3:6 gegen Pottenbrunn, ehe ein 2:6 auswärts beim überlegenen Tabellen führer Wels II folgte. „Persönlich schmerzt mich der Gedanke, die Chance auf den Aufstieg in das Untere Play-off der 1. Bundesliga auf Eis legen zu müssen“, trauert Obmann Albert Wilder der Chance hinterher.

Dafür freute sich Wilder über einen Impuls für das Damentischtennis, denn der NÖTTV organisierte am Sonntag eine eigene Meisterschaft in Sierndorf unter der Organisation von NÖTTV-Damenreferentin und -Veranstalterin Martina Wilder vom TTV Sierndorf in der Sierndorfer Turnhalle. Sportlich setzte sich Wilder mit ihrer OMV-Gänserndorf-Partnerin Verena Zernpfennig vor vier anderen Teams durch.