Stockerau mit einem echten Transfercoup

Es war das Gesprächsthema Nummer eins in der höchsten Spielklasse Österreichs in der Vorwoche. Die Rede ist von der Transferbombe, die Panaceo Stockerau platzen ließ, denn ausgerechnet vor dem NÖ-Derby am vergangenen Sonntag gegen Baden konnte Manager Stanislaw Fraczyk einen dicken Fisch an Land ziehen: Koyo Kanamitsu. Die Vorjahres-Halbfinalisten verpflichteten für die kommende Saison Salzburgs japanischen Starspieler. Der 22-Jährige zählt zu den stärksten Spielern der Liga, er hält aktuell bei einer Einzelbilanz von 12:4 und liegt damit auf Rang sieben der Einzelrangliste. Früher war Kanamitsu sogar die Nummer eins der Welt in der Altersklasse U21.

Zweiter „Kracher“ steht ante portas

„Ich bin schon länger an ihm dran gewesen, jetzt hat es endlich geklappt. Das ist ein echter Transfercoup“, freute sich Franczyk. Und es wird nicht der letzte sein, denn die Verpflichtung eines zweiten Spielers mit ähnlicher Qualität – und gerüchteweise auch aus Asien – steht laut Fraczyk unmittelbar bevor. Diese beiden Neuen und Kapitän David Serdaroglu sollen die Bundesligamannschaft 2023/24 stellen. „Da erhoffe ich mir auf jeden Fall wieder den Halbfinaleinzug“, stellt Fraczyk klar. Im Gegenzug werden Michal Bankosz und Alexander Chen die Lenaustädter verlassen.

Die Zukunft ist also vielversprechend, die Gegenwart wurde am vergangenen Wochenende auch besser: Einen „überlebenswichtigen“ 4:2-Derby-Erfolg feierten die Stockerauer nämlich am Sonntag gegen Baden. Dadurch verlassen Matchwinner David Serdaroglu, der dreimal scorte, und Co. die Abstiegszone und können als Tabellen-Fünfter sogar mit dem Halbfinal-Ticket liebäugeln.