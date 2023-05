Stockerauer Tischtennistalent räumte ab

Nicht weniger als fünf Titel hat sich Louis Fegerl vom UTTC Stockerau bei den diesjährigen österreichischen Unter-11/U13-Meisterschaften im oberösterreichischen Freistadt gesichert.

Der NÖTTV-Rohdiamant kürte sich jeweils zweimal zum Einzel- sowie Doppel-Staatsmeister. Außerdem gewann er den U11-Teambewerb gemeinsam mit der Zistersdorferin Paula Schultschik. Der 9-jährige Sohn von ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl unterstrich einmal mehr, warum er als Ausnahemtalent gilt.

Aber auch der Nachwuchs des TTV Sierndorf überzeugte: Natalia Kolodziejczyk gewann im Bewerb U11 sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft (für Niederösterreich) die Bronze-Medaille. Im Einzel-Halbfinale hatte Kolodziejczyk sogar den Sieg am Schläger, musste sich am Ende im fünften Satz hauchdünn geschlagen geben. Damit bestätigte Natalia die Nominierung in den HopesKader des NÖTTV.

Und stark war auch die Leistung von Simon Wilder: Der 12-Jährige durfte für Niederösterreich II in der Mannschaft antreten und sorgte dort mit zwei Siegen für Aufsehen. Noch besser lief es im Doppel mit dem Stockerauer Michael Zhang, wo es die beiden Weinviertler bis in das Viertelfinale schafften.