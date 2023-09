Tischtennis-Spielgemeinschaft trennt sich nach 13 Jahren

Eine Erfolgsgeschichte des niederösterreichischen und Wiener Tischtennis ist zu Ende: Die Spielgemeinschaft zwischen dem ATUS Langenzersdorf und WAT Mariahilf, bekannt durch das Kürzel SGML, wird künftig getrennte Wege gehen. Diesen Sommer lösten die beiden Vereine die seit 13 Jahren bestehende Spielgemeinschaft formell und in aller Freundschaft auf. Man wird zwar weiterhin miteinander kooperieren, dann jedoch als zwei eigenständige Vereine.

Die Erfolgsbilanz seit 2010 ist beeindruckend: So wurden in 13 Jahren in der WTTV-Mannschaftsmeisterschaft insgesamt 69 Meistertitel gewonnen. 16 Mal stand eine Mannschaft der Spielgemeinschaft WAT Mariahilf /ATUS Langenzersdorf am obersten Treppchen des Cup-Bewerbs. Bei nationalen Bewerben gab es 50 österreichische Meistertitel und bei Wiener Landesmeisterschaften nicht weniger als 541 Podestplätze.

Warum wurde angesichts der vielen Erfolge nun die gemeinsame Reise beendet? Dies hat einerseits organisatorische Gründe. Der Aufwand einen Verein mit 50 oder mehr Mannschaften (Anm.: Meisterschaft, Nachwuchs, Cup) zu führen ist immens groß. Hinzu kommt, dass oftmals viele Mannschaften der Spielgemeinschaft in einer Gruppe oder Klasse zu finden waren.

Damen-Bundesliga bleibt in der Hanak-Gemeinde

Ein weiterer Grund steht mit dem Rückzug der gemeinsamen „Plattform Herren-Bundesliga“ in Verbindung. Diese Plattform war vom Start weg der Hauptgrund für den Zusammenschluss. Nachdem dieser nun wegfällt, fehlen auch die entsprechenden Argumente der beiden Vereinsführungen vor ihren Vereinsmitgliedern. Aus Langenzersdorfer Sicht kommt nun auch hinzu, dass die Stadt Wien seit einigen Jahren nicht mehr die Erfolge Langenzersdorfer Nachwuchsspieler finanziell honoriert. „Zu Beginn der Spielgemeinschaft war dies auf Grund des Zusammenschlusses gewährleistet. Leider hat sich das dafür zuständige Magistrat vor einiger Zeit dagegen ausgesprochen“, erklärt ATUS-Obmann Markus Geineder.

Aber man geht in freundschaftlichem Einvernehmen auseinander, das sieht man unter anderem in der Tatsache, dass die der WAT Mariahilf zugehörigen Damen-Bundesliga Mannschaft der ATUS Langenzersdorf als „Abschiedsgeschenk“ vermacht worden ist. „Eine wunderbare Geste. Davon kann unser weiblicher Nachwuchs in den nächsten Jahren profitieren“, so Geineder, der abschließend noch hinzufügt: „Wir werden auch weiterhin füreinander da sein, wenn Hilfe benötigt wird!“