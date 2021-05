NÖN: Vor der Saison war Platz drei kaum vorstellbar, wie ist dieser Erfolg zu bewerten? Und wann hat man begonnen, daran zu glauben?

Albert Wilder: Wir sahen uns vier Runden vor Ende des Herbstdurchgangs sogar noch in Abstiegsgefahr. Zwei Runden vor Schluss war dann das mittlere Play-off Thema und am Ende schafften wir wegen zwei Einzelsiegen den Einzug ins obere Play-off. Da wir gegen die Top-Teams sehr erfolgreich waren und nur diese Spiele mitnahmen, rochen wir Lunte, noch einen Schritt nach oben zu machen. Platz drei ist jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wir haben uns seit 2015 vom Jausengegner zum Favoritenschreck der Liga ent wickelt und wir sind hungriger als je zuvor.

Was waren Ihre Tops und Flops dieser turbulenten Saison?

Wilder: Die Tops waren unsere Heimspielbilanz ohne Nieder lage und das beste Doppel der 2. Bundesliga mit Tomas Janci und Kinslechner. Große Momente gab es ansonsten genügend. Der Flop war keine Zuschauer in den Hallen. Das schmerzte, gerade weil wir eine so erfolgreiche Saison spielten.

Mit einem stärkeren Neuzugang als Abgang steigt auch die Erwartungshaltung. Was ist drinnen in der kommenden Saison?

Wilder: Johannes Maad stößt in der kommenden Saison zu uns. Wir hoffen, dass er sein Poten zial bei uns weiter entfalten kann. Wenn ihm das gelingt, dann kann unser Ziel nur eine erneute Top-Platzierung sein. Allerdings gibt es andere Teams, die ihre Kader bereits mit großen Kalibern bestückt haben.

Wie wichtig ist es eigentlich für den Standort Sierndorf, 2. Bundesliga zu spielen bzw. ist damit auch das Maximum erreicht?

Wilder: Wir wollen den Tischtennissport in Sierndorf entwickeln und sehen die Bundes liga-Mannschaft als Beschleuniger dafür. In der Bundesliga soll auch ein Spieler wie Martin Kinslechner zum Einsatz kommen, um den Nachwuchsspielern im Verein ein Vorbild zu sein. Das Maximum ist aus heutiger Sicht 1. Bundesliga, Unteres Play-off.

Inwiefern helfen die Erfolge der 2.-Bundesliga-Mannschaft auch dem Rest des Vereins?

Wilder: Ich denke schon, dass unsere Erfolge gesehen werden und unser österreichweiter Anspruch zum Beispiel auch auf den Nachwuchs abfärbt. Wir tendieren somit nicht nur in der Bundesliga nach oben, sondern auch in anderen Be reichen. Das Ende der Fahnenstange ist damit in allen Belangen höher geworden.

Wie ist generell die Lage im Verein, besonders im Bereich Amateur- und Breitensport – habt ihr „Angst“, was die Zukunft und vor allem eventuell ausbleibende oder nicht mehr wiederkehrende Kinder angeht?

Wilder: Diese Befürchtungen gibt es. Wenn am Mittwoch die Türen wieder geöffnet werden, wird sich bald herausstellen, wie es um uns bestellt ist. Wir werden es aber bestimmt wieder schaffen, Kinder zum Tischtennissport zu motivieren. Für uns Tischtennis spieler ist es der beste Sport der Welt, und dieser Enthusiasmus war vor Corona ansteckend und wird es auch jetzt sein. Also um uns muss man sich keine Sorgen machen.