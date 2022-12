Turnier feiert Comeback nach Corona

Werbung

Das Langenzersdorfer Tischtennis-Turnier feierte kurz vor Weihnachten sein Jubiläum. 40 Jahre ist es her, dass Reinhold Gerstenecker das erste Turnier in Langenzersdorf organisierte. Damals, 1982, war die Halle des ÖTB Austragungsort und der damalige Vereinschef der ATUS Langenzersdorf Gerhard Eder der Turnierleiter.

Zuletzt war es wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre hintereinander ausgefallen, jetzt standen über 100 Spieler an der Platte, um in 16 Be werben ihr Können zu zeigen. Zu ihnen gesellte sich eine Reihe von Gratulanten aus Politik, Kultur und Gesellschaft wie Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp oder Landtagsabgeordneter Georg Ecker.

Erfreulicherweise waren mit Pia Geineder und Oliver Kolbert zwei Langenzersdorfer Eigenbauspieler die erfolgreichsten Pokalhamster. Die 14-jährige Geineder durfte sich über die Titel in den Bewerben Unter-15, Damen-Einzel, Damen-Doppel und Mix-Doppel freuen und gewann überraschend das Einzel bis 1.700 RC-Punkten. Kolbert darf sich 2022 auch Langenzersdorfer Ortsmeister nennen. Neben seinem Sieg im Einzel sicherte er sich auch den ersten Platz im Herren-Doppel (mit Matthias Riedler), im Mix-Doppel (mit Geineder) und im offenen Bewerb.

Obmann Markus Geineder war danach happy: „Ein großes Dankeschön an alle Helfer. Wir sind seit vier Jahrzehnten eine Institution im Ort, so kann es weitergehen.“