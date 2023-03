UTTC Stockerau: Europapokal-Bronze und Top-Neuzugang

Werbung

Ein glattes 3:0 gegen Ponta do Pargo (Anm.: aus Portugal) und ein hauchdünnes 2:3 gegen Auderghem (Belgien) und 3:0 gegen Beocin (Serbien) – damit erreichte Panaceo Stockerau beim Grand Final der Europe Trophy im griechischen das Halbfinale.

Während David Serdaroglu, Alexander Chen und Michal Bankosz gegen die Portugiesen und Serben jeweils einmal erfolgreich blieben, fehlte beim 2:3 gegen Auderghem (Bel) das Glück. Nach Einzel-Erfolgen von Serdaroglu und Bankosz ging Serdaroglu beim Stand von 2:1 gegen David Comeliau an die Platte, erzwang den Decider, den er nach einem Matchball mit 5:6 verloren geben musste. Stockerau traf somit als Gruppenzweiter im Semifinale auf Poolsieger – und Gastgeber – Olympiakos, verlor 0:3 und holte Europe Trophy-Bronze. „Dennoch ein starkes Ergebnis“, freute sich Manager Stanislaw Fraczyk.

Noch mehr freute ihn aber, dass er für seine Bundesligadamen eine Top-Neuverpflichtung für die nächste Saison vermelden konnte: Keine Geringere als Karoline Mischek kehrt in ihren Heimatbezirk zurück. Die Korneuburgerin war die letzten acht Jahre in Linz, jetzt will die 24-Jährige in der Lenaustadt ihre Karriere neu beleben.

„Es war für mich einfach Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich möchte in Sachen Training einfach flexibler sein und mich reizt die Herausforderung in Stockerau. In Linz war es ja meist klar, dass wir Meister werden“, begründet Mischek den Wechsel, stellt aber gleichzeitig klar: „Das heißt aber nicht, dass ich meine Karriere nicht mehr forcieren will.“