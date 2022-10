UTTC Stockerau im Europe Cup der Männer ausgeschieden

Werbung

Die Niederösterreicher mussten sich nach dem 2:3 zum Auftakt gegen Gastgeber Messina am Mittwoch beim Turnier in Sizilien auch Compostela mit 2:3 geschlagen geben. Unglücksrabe war Alexander Chen, der seine beiden Spiele gegen Andre Coelho und Jose Enio Mendes im Tiebreak verlor - jeweils nach drei vergebenen Matchbällen.

Die Punkte für Stockerau machten Serdaroglu Coelho und Michal Bankosz. Der Aufstieg ist aber bereits vor dem Abschluss am Donnerstag gegen Gruppenfavorit Carrara aus Italien unmöglich. Vor dem Aus stehen auch die Frauen vom SC Ossiacher See Bodensdorf. Die Kärntnerinnen unterlagen in Bozen Gastgeber Südtirol glatt mit 0:3. Um Platz zwei und den Aufstieg noch zu realisieren, müsste ihnen am Donnerstag gegen Grand Quevilli aus Frankreich eine Sensation gelingen.