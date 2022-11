Vater-Sohn-Duo aus Sierndorf will Aufstieg

Werbung

Den Aufstieg in die 2. Landes liga hat sich die zweite Mannschaft des TTV Sierndorf heuer in der Oberliga D als Ziel gesetzt.

Nach sechs Runden befindet sich das Team, bestehend aus Ex-Bundesliga-Spieler Albert Wilder, Thomas Fischmann und dem 14-jährigen Nachwuchs-Ass Jakob Wilder, Sohn von Albert, aktuell auf Platz zwei in der Tabelle. Bisher fuhren die Sierndorfer fünf Siege und ein Unentschieden ein.

Am Samstag gelang daheim ein 6:1-Sieg gegen Rapottenstein, in dessen Reihen mit Michael Prem der zweite bisher ungeschlagene Spieler der Liga neben Albert Wilder stand. Doch ehe es zum Gipfeltreffen zwischen Prem und Wilder kam, schlug Thomas Fischmann Ersteren vorab mit 3:1. In weiterer Folge fügte Albert Wilder Prem die zweite Saisonniederlage zu und fixierte den 6:1-Erfolg für den TTV. Damit hievte sich Wilder auch an die Spitze der Einzelrangliste.

Während in anderen Ligen einer Mannschaft ohne Niederlage der erste Platz gewiss ist, gibt es in der Oberliga D mit Großdietmanns eine starke Konkurrenz, die bisher ebenfalls nur ein Remis hinnehmen musste, und das gegen die TTVler selbst. „Es wird womöglich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, das sich erst in der Rückrunde entscheiden könnte“, betont Wilder.