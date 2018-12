Es war das letzte Spiel in der 1. Herren-Bundesliga im Jahr 2018. Und es ging um nichts weniger als den Herbstmeistertitel zwischen Kapfenberg und den Stockerauern. Am Ende setzten sich die Mannen um Stanislaw Fraczyk, den sportlichen Leiter, im Nachtragsspiel der neunten Runde mit 4:2 durch, eroberten Platz eins von der SPG Linz zurück und dürfen sich in Herbstmeister nennen.

Kapfenberg genoss Heimrecht und legte durch Frane Kojic auch gleich mit 1:0 vor. Im Duell mit Chen Weixing bot man den Fans „Tischtennis auf Weltklasse-Niveau“, wie Fraczyk berichtete, es setzte sich aber Kojic mit 3:1 durch. Danach folgte eine Siegesserie der Lenaustädter: Oleksandr Didukh wies David Vorcnik mit 3:1 in die Schranken, David Serdaroglu setzte sich mit 3:0 gegen Christoph Simoner durch und auch im Doppel behielten die Beiden gegen Simoner/Vorcnik knapp mit 3:2 die Oberhand.

Mit der 3:1-Führung hatte Stockerau bereits vorzeitig den Herbstmeistertitel inne, Kapfenberg stand hingegen mit dem Rücken zur Wand, musste nun die letzte beiden Partien gewinnen, um noch ein Unentschieden zu retten. Zwar war wieder Kojic (gegen Didukh) zur Stelle, doch Vorcnik musste sich anschließend Chen Weixing mit 1:3 beugen. „Ich bin stolz auf die Burschen“, strahlte Fraczyk.