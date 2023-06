Cachibol in Korneuburg - mit dem Ball für mehr Zivicourage

Cachibol, auch bekannt als ,,Mamanet", ist eine Teamsportart, die dem Volleyball ähnlich ist. Der Ball wird dabei aber gefangen und geworfen, kann daher leicht erlernt werden. Es wird von Frauen (Anm.: Frauen ab 30 und Mütter jeglichen Alters) gespielt und hat in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern an Beliebtheit gewonnen. Cachibol ist die einzige Sportart in Österreich, die nur von Frauen gespielt wird.

Über 80 Spielerinnen rockten am vergangenen Wochenende auch das schöne Korneuburg. Auf zwei Indoor-Spielfeldern in der Franz-Guggenberger-Sporthalle kämpften zehn Frauenteams aus ganz Österreich im Rahmen des österreichischen Abschlussturniers 2022/23 um den Sieg sowie um mehr Zivilcourage gegen Partnergewalt (StoP - Stadteile ohne Partnergewalt).

Neben spannenden sportlichen Höchstleistungen und drei hart erkämpften und verdienten Stockerlplätzen kamen der Spaß und das Netzwerken zwischen den Teams nicht zu kurz. Die Siegerinnen kamen diesmal aus Hirm, Korneuburg I wurde Fünfter, Korneuburg II Achter. Da gab's auch Applaus von Bürgermeister Christian Gepp, der ebenfalls vorbeischaute.