Cachibol: Volleyball der etwas anderen Art

Wissen Sie, was Cachibol ist? Nein? Dann sollen sie es jetzt wissen: Cachibol ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird aber nicht gebaggert und gepritscht, sondern gefangen und geworfen, was den Spielspaß erhöht und Grund ist, warum der Trendsport immer beliebter wird. Auch in Korneuburg.

Dort nahm das Team von Cachibol Korneuburg beim internationalen Mamanet ASVÖ „I am aware“ Turnier teil. Es waren 18 Teams aus acht verschiedenen Ländern mit über 160 Spielerinnen vertreten. Mamanet ist eine internationale Sportbewegung für Mütter jeden Alters und alle Frauen ab 30 (auch ohne Kinder).

Bei dem Turnier in Wien wurde Corona und weltweiter Kriege getrotzt, miteinander gespielt und auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht. An zwei Tagen wurden insgesamt 63 Spiele gespielt, am Ende gab es Rang 13 für die Korneuburgerinnen: „Wir sind sehr stolz, so ein tolles Team zu haben. Uns verbinden die Freude und der Spaß an der Bewegung. Wir sind zwar mit dem Ergebnis zufrieden, aber auch motiviert, im nächsten Jahr eine bessere Platzierung zu erreichen“, meint Michelle Wagenhofer-Douglas, Spartenleiterin ATUS Cachibol Korneuburg, erfreut.

Jetzt wird noch ein Trainer gesucht

Aufgrund des Aufstrebens des Teams sind die Bezirkshauptstädterinnen noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. „Wer glaubt, dass er uns bei der Erreichung unserer Ziele unterstützen kann, soll sich bei uns melden“, meint Wagenhofer-Douglas. Wer Interesse hat:

cachibol.korneuburg@gmail.com