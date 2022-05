So viele Spieler wie noch nie beim Padel-Tennis

Werbung

Padel-Tennis ist eine Trendsportart, die weltweit die schnellsten Wachstumsraten bei Sportarten aufweist. Diesem Trend will sich auch der Bezirk nicht verschließen, vor Kurzem fand auf der Sportanlage in Bisamberg wieder ein Padelturnier statt.

Dabei gab es eine Premiere, mit 48 Teilnehmern fanden so viele Spieler wie nie den Weg in die schöne Halle. Was gab es zu sehen? Viele eindeutige Matches mit einem 4:0-Endstand, aber auch sehr ausgeglichene, gleichwertige Duelle prägten den Verlauf von Beginn an.

Im Finale war es dafür umso spannender: Die beiden Korneuburger Topspieler Dominic und Nikolaus Binder matchten sich nach einem Zwölf-Stunden-Turnier mit dem eingespielten Team Andreas Katzenbeisser und Peter Kreyczy in einem spannenden Tie-Break mit 11:9, mit dem besseren Ende für das Team Katzenbeisser-Kreyczy.

Bestens versorgt wurden alle Teilnehmer vom haus eigenen Caterer mit einem traumhaften Grill. Der Turnier-Ausrichter Robert Neuwirth und die beiden Sportanlagenbetreiber Thomas Joni und Harry Denk freuten sich über die vielen Teilnehmer und sorgten nach Turnierende mit einer hochwertigen Tombola für perfekte Stimmung unter allen Spielern. Eine baldige Fortsetzung ist jedenfalls geplant ...