Einer ganz besonderen Herausforderung stellte sich der Tresdorfer Patrik Niklas. Der 24-jährige Mountainbike-Fahrer vom RC Team Sport Vollmann nahm am Masiv MTB Stage Race in Tschechien teil, einem vier tägigen Etappenrennen. Die vier Etappen, die man im Zweierteam bewältigen muss, haben 40 bis 60 Kilometer und maximal 2.200 Höhenmeter.

„Das ging ordentlich auf die Substanz“, wusste der Weinviertler, der mit dem Oberösterreicher Daniel Kaufmann antrat, zu berichten. Was dieses Event so besonders macht: Durch den Transfer in einem speziell präparierten Zug können die Etappen in vier unterschiedlichen Regionen stattfinden. Das Event startet mit der gemeinsamen Zugfahrt von Prag zur ersten Etappe. Start und Ziel sind am selben Ort, danach zieht der Tross im Zug zur nächsten Etappe weiter. Allerdings sollten sich die Strapazen auszahlen: Die erste Etappe im gebirgigen Teil unseres Nachbarlandes, dem böhmischen Teil des Erzgebirges, brachte Platz fünf in der Tageswertung.

Ein Schnitzel gab Niklas neue Kräfte

Zufrieden am Podium: der TresdorferNiklas. | privat

Die zweite Etappe war dann technisch um einiges schwieriger als die erste und noch dazu um fast 10 km länger. „Es ging immer auf und ab, jedoch waren die Abfahrten so spaßig, dass man immer wieder gerne bergauf fuhr“, erzählte Niklas augenzwinkernd. Mit der besten Leistung gab es den dritten Rang. Die dritte Etappe war bezüglich Startort am speziellsten, da man direkt in Karlsbad, sehr bekannt für die vielen Thermen, startete. „Doch an diesem Tag musste ich der Anstrengungen der letzten Tage Tribut zollen und konnte nicht meine gewünschte Leitung abrufen“ – Platz sieben am dritten Tag.

Die vierte und letzte Etappe war noch einmal richtig anstrengend, von den Kilometern her die zweitlängste und mit vielen tollen Trails ausgestattet. „Wir erwischten wieder einen guten Tag und hatten Spaß auf der Strecke“, resümierte Niklas, „und ich konnte wieder meine gewohnte Leistung abrufen, was vielleicht auch an dem guten bayrischen Schnitzel am Vortag lag (lachte).“ So gab es den vierten Platz auf der vierten Etappe und in der Gesamtwertung – erraten – Rang vier.