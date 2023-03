ASV2000 Tria Stockerau: 15 Jahre Schwimmen, Radfahren und Laufen

Werbung

Happy Birthday, ASV2000 Tria Stockerau! Der größte Ausdauersportverein der Region feiert diesen März seinen 15. Geburtstag. Grund genug, auf eine höchst erfolgreiche Vergangenheit zurückzublicken:

Die Anfangsjahre: Die Sektion Triathlon des ASV2000 wurde im März 2008 von Martin Keiml gegründet. Im Schwimmverein waren zu dieser Zeit einige Triathleten, die das Erwachsenenschwimmtraining des Vereins nutzten. Da immer mehr Triathleten zum Verein kamen, wurde beschlossen, eine eigene Sektion zu gründen. Neben zwei Schwimmtrainings pro Woche wurde bzw. wird bis heute in den Wintermonaten ein Körperstabilisierungstraining angeboten. Im Juni 2016 übergab Keiml aus privaten Gründen die Sektionsleitung an Renate und Helmut Otto. Mit Jahresbeginn 2022 wechselte der Verein und somit die Sektion den Dachverband zum ASVÖ.

Der Status Quo: Anfangs hatte die Sektion zwölf Mitglieder, am Ende des ersten Jahres waren bereits 18 Personen mit Begeisterung dabei. Aktuell hat der Verein 40 aktive Mitglieder, auch wegen der tollen Arbeit und dem Engagement der Ottos, die dafür bei der NÖN-Sportlerwahl 2021 als „Gute Seelen des Sports“ ausgezeichnet wurden. Dabei ist das Einzugsgebiet riesig, die Mitglieder kommen nicht nur aus Korneuburg, sondern auch aus den Bezirken Hollabrunn und Tulln. Mitglieder ohne regelmäßige Trainingsteilnahme kommen sogar aus St. Pölten, dem Bezirk Scheibbs oder Wien.

Die Erfolge: Seit Bestehen des Vereins gab es zahlreiche Qualifikationen für die Teilnahme an Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, darunter die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Las Vegas 2013 oder die Heimeuropameisterschaft in Kitzbühel 2017. Dort wurde übrigens eine ASV-Athletin, Marie Flandorfer, zweitbeste Österreicherin in der Altersklasse 50+. Bei der Duathlon- weltmeisterschaft 2018 über die Langdistanz in Zofingen (Schweiz) ging in der Altersklasse W30-34 der zweite Platz ebenfalls an eine Athletin des Lenaustädter Vereins, nämlich Sophie Schober.

Die Statistik: Um die Erfolge zu verdeutlichen: Zwischen 2010 und 2022 gab es 18 Stockerlplätze bei Staatsmeisterschaften im Einzel und einen im Team, dazu 91 bei niederösterreichischen Einzel-Landesmeisterschaften.

Die Zukunft: Da hat Renate Otto ein klares Ziel: „Es soll so bleiben, wie es ist.“ Das heißt, zu großes Wachstum ist gar nicht wünschenswert, weil sonst die Qualität des Trainings einfach nicht mehr garantiert werden könnte. Das bedeutet aber nicht, dass neue Mitglieder nicht erwünscht sind. In Stockerau soll es nur weiter heißen: „Klein, aber fein.“