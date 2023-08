Gerasdorf war im Triathlon-Fieber

Mehr als 500 Teilnehmer waren am Sonntag beim Gerasdorf Triathlon, der in diesem Jahr zum achten Mal stattfand, am Start. Rund um den Gerasdorfer Badeteich wurden verschiedene Bewerbe über die olympische sowie die Sprint-Distanz ausgetragen, auch die Niederösterreichische Landesmeisterschaft über die olympische Distanz fand in diesem Jahr im Rahmen der Veranstaltung statt. „Es ist wirklich alles perfekt abgelaufen und das Wetter war ganz klar auf unserer Seite“, freute sich Veranstalter Robert Pscheidl.

Keine Überraschungen bei den Siegern

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen setzten sich in den einzelnen Bewerbe die üblichen Verdächtigen durch. Über die olympische Distanz gewann bei den Herren Fabian Zehrer, der sich damit auch den Landesmeistertitel sicherte. Bei den Damen setzte sich die Ungarin Zsofia Toth klar durch. Den Landesmeistertitel bei den Damen holte sich Barbara Kiener.

Über die Sprint-Distanz holte sich bei den Herren Ferdinand Perik den Sieg, bei den Damen gewann, wie im vergangenen Jahr, Tanja Stroschneider. Darüber hinaus wurden über beide Distanzen außerdem Staffelbewerbe sowie Wettkämpfe im Aquabike und BikeRun ausgetragen. Für eine besondere Herausforderung sorgte außerdem die King/Queen-Wertung, die sich aus der Sprint-Distanz und der olympischen Distanz zusammensetzt. Die Summe beider Bewerbe ergibt den King und die Queen of Gerasdorf. Diesen Titel sicherten sich in diesem Jahr David Eichinger und Tamara Frühauf.

„Es war eine mega Stimmung am See und richtig viele Zuschauer. Es war wirklich ein tolles Spektakel“, fasste der rundum zufriedene Pscheidl zusammen.