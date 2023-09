Langenzersdorfer Jubel über starke Vorstellung bei der Triathlon-WM

Normalerweise findet die Weltmeisterschaft im Ironman auf Hawaii, dem „Mekka“ der Triathleten, statt. Heuer wurde die WM der Herren ins französische Nizza verlegt. Und auch Frankreich war für einen niederösterreichischen Top-Athleten eine Reise wert: Der Traiskirchner Thomas Gugler vom Verein TRI Friends Niederösterreich aus Langenzersdorf konnte sich im beim Ironman auf Lanzarote für diese Titelkämpfe qualifizeren und nahm jetzt in seiner Altersklasse M 45 daran teil. Die Aufgabe war knackig: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren mit 2.500 Höhenmetern und ein abschließender Marathon über 42,2 km warteten auf Gugler.

Aufgrund der Wassertemperatur von 24,8 Grad war das Tragen von Neopren-Anzüge verboten und somit für die Schwimmer eine zusätzliche Herausforderung. Knapp eine Stunde nach den Profis ging es für Gugler zur Sache, der nach starken 1:12 Stunden aus dem Wasser stieg.

Die Beine von Gugler wurden immer schwerer

Die selektive Radstrecke gestaltete sich nicht nur wegen der Höhenmeter, sondern auch aufgrund des Windes und technisch herausfordernder Abfahrten als schwierig. Ein langer kräfteraubender Anstieg auf den Col de l’Ecre, nach 120 Kilometern eine lange Abfahrt und nochmals ein Anstieg mit 500 Höhenmetern, ehe es zur Promenade des Anglais wieder bergab ging.

Der Vereins-Langenzersdorfer hatte schon während des Radelns mit schweren Beinen zu kämpfen, doch bei seiner Lieblingsdisziplin Laufen konnte sich der TRI Friends Niederösterreich Athlet trotz brütender Hitze und glühendem Asphalt nochmals ordentlich steigern und beendete den Marathon in 3:25 – eine sensationelle Zeit, von der so mancher „normale“ Läufer nur träumen kann.

In einer starken Gesamtzeit von Elf Stunden und drei Minuten erreichte Gugler glücklich das Ziel – Platz 35 von 287 Athleten in der Altersklasse M45 und damit auch bester Österreicher in seiner Altersklasse. Und er erreichte unter allen österreichischen Teilnehmern den hervorragenden neunten Platz.