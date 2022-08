Neuseeländer waren in Gerasdorf überragend

Werbung

Nach zwei Jahren Pause fand der Gerasdorfer Triathlon heuer zum siebenten Mal statt. Die Freude war dementsprechend groß bei der Gemeinde rund um Bürgermeister Alexander Vojta und Veranstalter Robert Pscheidl. Insgesamt vier unterschiedliche Bewerbe fanden rund um den Badeteich statt.

Über die Sprintdistanz holte sich Erik Spindler vom LTC Seewinkel in 52:22 Minuten den Sieg, bei den Damen gewann Tanja Stroschneider, eine der besten Triathletinnen Österreichs, in 58:03. Über die olympische Distanz, die „Königsdisziplin“, war ein weit angereister Gast eine Klasse für sich: Der Neuseeländer Matt Kerr schnappte sich in 1:54:00 Platz eins, er lag satte vier Minuten vor dem Zweitplatzierten.

„Schon im Vorfeld war klar, dass der Weg zum Sieg nur über ihn führen würde“, wusste Pscheidl, ist Kerr doch ein regierender Weltmeister, er gewann im Mai 2022 bei den Ironman-Weltmeisterschaften im amerikanischen Utah seine Altersklasse M30-34. Im Bezirk Korneuburg war er übrigens deshalb, weil er danach beim Triathlon Weltcup im slowakischen Šamorín an den Start ging, wo er prompt seine Altersklasse gewann. Bei den Damen siegte übrigens Jacqueline Kallina in 2:07:59.

„Promi“-Staffel sorgte für Begeisterung

Auch die Staffel-Bewerbe lockten viele Teilnehmer an. Und dabei gab es prominente Namen: Stroschneider startete nämlich mit Top-Trainer Wilhelm Linge und Leichtathletik-Ass und EM-Teilnehmer Andreas Vojta in einer Staffel – und gewannen diese prompt.

Zusätzlich fand noch ein Aquabike-Event statt, bei dem 1,5 km geschwommen und 40 km auf dem Rad verbracht wurden. Die Triumphatoren: der Serbe Gajo Buric in 1:24:05 Stunden und die Slowakin Klaudia Balvanova (1:38:52).

Eine besondere Herausforderung war die King/Queen-Wertung: Dieser setzte sich aus dem Sprint-Bewerb und der olympischen Distanz zusammen, die Summe beider Bewerbe ergab die Sieger, welche sich eine Krone auf den Kopf setzen durften. Heuer waren Alex Unger und Michaela Jakobi die „Royals“.

Stockerauer kürten ihre Vereinsmeister

Im Rahmen dieses Triathlons fanden auch die Vereinsmeisterschaften des ASV TRIA Stockerau über die Sprintdistanz statt. Fabian Hatzak finishte dabei in 58:55 Minuten und belegte in seiner Altersklasse den zweiten Rang. Er schaffte es mit dieser Zeit auch in der Gesamtwertung unter die Top-Ten sowie zum Stockerauer Vereinsmeister. Auf den Rängen zwei und drei landeten Alexander Grössinger und Gerhard Seifritz.