Viktoria Kneissl hat EM als großes Ziel

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter dem ASV Tria Stockerau: mehrere Landesmeistertitel und Top-Platzierungen bei den österreichischen Dua- und Triathlon-Staatsmeisterschaften. Für eine Athletin aus der Lenaustadt lief es noch besser: Viktoria Kneissl erfüllte sich nämlich einen Traum, die 24-Jährige qualifizierte sich beim Trumer Triathlon im Juli für die ETU Triathlon-Sprint-Europameisterschaften, die im August 2022 in München stattfinden werden. Für die Vorbereitung darauf hat die aus Leitzersdorf stammende Athletin bereits einen Plan: „Ich werde meinen Fokus für nächstes Jahr auf die kürzeren Distanzen legen und im Vorhinein viele verschiedene Bewerbe bestreiten. Und ich möchte mich auf jeden Fall am Rad verbessern.“

Vorteil: Kneissl kommt vom Schwimmen

Kneissls stärkste Disziplin ist nämlich das Schwimmen, war sie doch als Kind im Schwimmverein aktiv. Zum Triathlon kam sie erst mit 16 Jahren. „Ich habe irgendwann mit dem Schwimmen aufgehört und mir etwas Neues gesucht. Dadurch, dass mein Papa auch im Triathlonverein war, habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal aus“, erzählte Kneissl.

Die letzten acht Jahre brachten ihr dann bereits einige Erfolge bei Landesmeisterschaften. Auch in der letzten Saison krönte sie sich über die olympische Distanz zur Landesmeisterin, über die Sprintdistanz eroberte sie den zweiten Platz. Dabei freute sie sich auch über zwei dritte Plätze in der Gesamtwertung.

Langeweile ist ein absolutes Fremdwort

Der Triathlon ist allerdings nicht das einzige Interesse der 24-Jährigen. Sie ist auch musikalisch aktiv, studiert sie doch Sport und Musik auf Lehramt und begann im Herbst bereits zu unterrichten. Durch ihr Sportstudium ist sie außerdem auch im sportlichen Bereich sehr breit aufgestellt: „Ich möchte einfach so viele Sportarten wie möglich ausprobieren. Mein Fokus verschiebt sich aber wieder mehr Richtung Triathlon, weil ich doch wieder jeden Tag etwas dafür machen möchte, auch weil ich am Rad gerade so unglaublich viel Motivation habe.“

Noch ist Kneissl vor allem auf den kürzeren Distanzen anzutreffen; in Zukunft will sie sich dann aber auch auf längere Strecken wagen, dieses Abenteuer beginnt für sie allerdings erst nach der EM. „Ich möchte im Laufe der Zeit auf jeden Fall einmal zur Mitteldistanz, aber erst nach der kommenden Saison. Jetzt ist einmal die EM im Fokus.“