Von 17. bis 23. Mai findet in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die Junioren-Weltmeisterschaft der Sportaerobic statt. In der Vorwoche wurde deshalb nach einem trainingsreichen Wochenende im Sportzentrum Alte Au sowie einem Kontrollwettkampf der endgültige WM-Kader Österreichs bekannt gegeben. Und dieser umfasst sage und schreibe acht (!) Stockerauerinnen.

Aber der Reihe nach: Insgesamt wird ein zehnköpfiges Junioren-Team in zwei Altersklassen und drei Kategorien um gute Ergebnisse und den Anschluss an die internationale Elite kämpfen. Im Einzel der Alterskategorie 15-17 wird nur eine rot-weiß-rote Athletin an den Start gehen, und zwar die Linzerin Lea Robl. In der Mannschaft gibt es aber geballte Weinviertler Power in den österreichischen Mannschaften: Florentine Ehrenhöfer, Lena Wolf, Corinna Zahn (alle FAC Gitti-City-Gymnastics Stockerau), Maria Poigner und Lilian Wagnsonner (beide Gymnastic Academy Stockerau) werden mit der Linzerin Viktoria Brandl im „Aero-Dance“ in der Kategorie 15-17 an den Start gehen.

Bei den Jüngeren der AK 12-14 werden mit Luisa da Silva Moura und Katharina Wild (beide vom FAC Gitti-City-Gymnatics Stockerau) sogar zwei Österreicherinnen im Einzel dabei sein. In der Kategorie Trio werden die beiden mit einer weiteren Gitti-City-Athletin, Emma Klug, an den Start gehen.

Anschluss an die internationale Spitze

Was sind die Ziele? Brigitte Scheidl, die Chefin der Stockerauer Gitti-City und gleichzeitig ÖFT-Bundeswartin für Sportaerobic, klärt auf: „Wir wollen den Anschluss an die internationale Spitze bzw. sehen, wie weit wir davon entfernt sind. Ich kann die Konkurrenz nur sehr schwer einschätzen, weil es so lange schon keine großen Wettkämpfe mehr gab. Aber unsere Gegner können viel stärker sein als wir, oder wir gar nicht um so viel schlechter.“

Was ihre Stockerauer Mädels angeht, traut sie dem Trio da Silva Moura, Wild und Klug einen Finalplatz zu: „Unter die Top acht können sie es schaffen.“