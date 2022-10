Bulgarien war eine Reise wert

Werbung

Für einige Sportlerinnen des FAC Gitty City sowie der Gymnastic Academy, beide aus Stockerau, stand in Bulgarien der Sportaerobic-Saisonabschluss auf dem Programm.

Bei den Plovdiv Open in der gleichnamigen südbulgarischen Stadt traten Maria Poigner von der Gymnastic Academy und Katharina Wild vom FAC Gitty City in der Alterklasse der 15- bis 17-Jährigen an und holten den 39. bzw. 21. Platz.

„Es hätte bei beiden noch besser sein können, aber sie haben sich gut präsentiert“, meinte Gymnastic-Academy-Trainerin Nadja Grabler, die in Bulgarien als Kampfrichterin im Einsatz war. Vor allem im Hinblick da rauf, dass Wild im Vorfeld des Wettkampfs krank war und Poigner mit gebrochener Zehe antrat, war der Saisonabschluss für Grabler durchaus gelungen.

Mit Anika Berger war außerdem noch eine dritte Stockerauer Sportlerin in der österreichischen Delegation dabei. Sie konnte zwar verletzungsbedingt nicht antreten, vertrat das Team aber bei der Eröffnung.