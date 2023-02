Die Leidenszeit von Bianca Frysak ist endlich zu Ende

Werbung

Ruhig geworden ist es die letzten Monate um die 24-jährige Kunstturnerin Bianca Frysak vom ÖTB TV Langenzersdorf. Das hatte weniger sportliche, sondern mehr medizinische Gründe, wie die dreifache EM- und WM-Teilnehmerin der NÖN verriet: „Ich habe die ganze letzte Saison verletzungsbedingt aussetzen müssen und keine Wettkämpfe turnen können, was für mich sehr schwierig und herausfordernd war.“

Sie führt das weiter aus: „Ich hatte die letzten drei Jahre so ein unglaubliches Pech mit Corona und zwei großen Verletzungen, dass ich mich schon fast nicht mehr daran erinnern kann, wie es war, als ich regelmäßig Wettkämpfe turnen konnte.“

Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels: Ihre letzte Verletzung ist im Laufe des Herbstes und der Weihnachtszeit endlich soweit verheilt, dass Frysak im Jänner wieder mit dem Training an allen Geräten beginnen konnte. Allerdings nicht ohne Selbstzweifel: „Bis vor ein paar Wochen war ich selbst nicht sicher, ob ich diese Saison fit genug bzw. wie groß mein Trainingsrückstand an den anderen Geräten sein würde und wie es daher für mich chancenmäßig für die Teilnahme an Wettkämpfen ausschauen würde.“ Vor allem die Angst vor einem neuerlichen Rückschlag schwebte wie ein „Damoklesschwert“ über der Weinviertlerin.

Momentan ist ihr Training aber sehr erfolgreich, wenn auch unheimlich anstrengend. „Wir hatten mit Jahreswechsel auch einen Trainerwechsel und das ist anfangs immer eine Challenge. Ich versuche aber, mich davon nicht allzu sehr verunsichern zu lassen, und arbeite so gut es geht daran, mein Programm zurückzuerlangen“, bleibt Frysak optimistisch.

Am vergangenen Samstag gab es ein Sichtungstraining des Verbandes in Linz, wo man sich für den EM-Kader ins rechte Licht rücken konnte. Kandidatinnen aus dem EM-Kader dürfen dann zwei bzw. vier Wochen später die beiden offiziellen Qualifikationen für die EM turnen, und danach finden in der zweiten April-Woche die Titelkämpfe im türkischen Antalya statt.

Der Traum von Olympia lebt

Der restliche Wettkampfkalender von Frysak ist abhängig von dem EM-Ergebnis. Sollte das österreichische Team das Ziel erreichen, unter die Top-13Nationen zu turnen, dürfte der ÖFT im Herbst wieder ein Team zur WM schicken. Dort geht es dann um Olympia-Tickets. Frysak freut sich: „Also ein sehr spannendes Jahr, aber ich freue mich in erster Linie, wieder zurück und gesund zu sein.“