Die Schweiz war eine Reise wert für Kunstturnerin Frysak

Beim „Swiss Cup“, einem top-besetzten Kunstturn-Einladungs-Meeting am vergangenen Sonntag im Züricher Hallenstadion im Mixed-Pair-KO-Modus, traten mehrere Welt- und Europameister, WM- und Olympia-Medaillengewinner an. Österreichs Mehrkampf-Staatsmeister-Duo Bianca Frysak (vom ÖTB TV Langenzersdorf) und Askhab Matiev erreichte in diesem internationalen Spitzenfeld gemeinsam Platz neun.

Wobei Frysak und Matiev für ihre ehrenvolle Einladung und Platzierung nicht lange turnen mussten. Zehn Paare traten in Runde eins an, acht kamen weiter - und schon war es für Österreich trotz je einer gut gelungenen Stufenbarren- bzw. Bodenkür wieder vorbei. Hinter Österreich klassierte sich Schweiz II. Hochdekorierte Größen wie Melanie Jesus dos Santos, Paulina Schäfer, Lukas Dauser oder Adem Asil blieben bereits in den Vorrunden auf der Strecke. Frysak und Matiev waren demzufolge in jeder Sichtweise in bester Gesellschaft.

Bereits ein paar Tage zuvor war Frysak auch beim „Arthur Gander Memorial“, einem prominent besetztes Einladungsmeeting im Kunstturnen, das jährlich an wechselnden Orten in der Schweiz statt stattfindet: Heuer bereits 40. Mal und diesmal in Morges. Im Elf-Nationen-Feld mit absoluten Top-Assen, wo auf drei Geräten nach Wahl geturnt wurde erreichten Frysak und Matiev mit starken Leistungen den achten bzw. neunten Platz.