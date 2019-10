Ein Meilenstein war die Gymnastik-Gruppen-Staatsmeisterschaft 2019 in St. Pölten, die vom FAC Gitti-City aus Stockerau organisiert wurde. Aufgrund des Fehlens einer tauglichen Halle im Bezirk Korneuburg wich man ins Landessportzentrum St. Pölten aus, wo insgesamt 56 Formationen in allen Altersklassen in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Halle diese Titelkämpfe austrugen.

Dabei setzte das Organisationsteam um Gitti-City-Chefin Brigitte Scheidl neue Maßstäbe: Man sprengte den Rahmen des bislang organisatorisch Üblichen mit brillanter Multimedia- Begleitung in der aufwendig dekorierten Halle und mit viel Liebe zu allen Details deutlich. ÖFT-Sportdirektorin Gabriela Welkow-Jusek war begeistert: „Ein großartiges Ambiente, das unsere Sportlerinnen ebenso verdient wie genossen haben.“ Staatsmeisterin Julia Meder lobte ebenso: „Dieser Wettkampf war organisatorisch wirklich etwas Besonderes.“

Das konnten auch die vielen Gäste aus dem Bezirk unterschreiben, etwa Stockeraus Vizebürgermeister Martin Falb, Sportstadtrat Herbert Pohl, Gemeinderat Klaus Polacek oder Sierndorfs Bürgermeister Gottfried Muck. Besonders erfreulich war auch der Besuch der Professoren des BG/BRG Stockerau rund um Direktorin Claudia Reinsperger, um „ihre“ Mädels anzufeuern, denn die Stockerauerinnen überzeugten mit reihenweise Spitzenplätzen, u.a. Rang vier in der Klasse Jugend A oder Rang sieben in Jugend C.