Julia Neumann mit einem „goldigen“ Doppelpack

Bei den Mehrkämpfen der Staatsmeisterschaften und österreichischen Juniorinnenmeisterschaften in der Rhythmische Sportgymnastik in Graz wurde am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben. Ein Kapitel davon trugen auch die Nachwuchsathleten aus dem Bezirk Korneuburg bei:

In der Juniorinnenklasse I, sprich der Altersklasse Unter-16, setzte sich Favoritin Julia Neumann aus Korneuburg deutlich vor den beiden Wiener innen Adriana Fabiani und Angelika Matysek durch – wobei die co-favorisierte Vorjahressiegerin dieser Klasse, Alina Mironskaya, krankheitsbedingt fehlte. Im Mehrkampf der Juniorinnen II (U14) holte sich Julia Millmann vom FAC Gitti-City aus Stockerau Silber. Wie stark die blau-gelbe Abordnung war, bewies danach der Teambewerb: Neumann und Millmann, verstärkt durch Anna Scheidl – ebenfalls vom FAC Gittiy City Stockerau – und Sophia Skamperls holten die Goldmedaille.

Historisch wurde es auch deshalb, weil Valentina Domenig-Ozimic den ersten Mehrkampf-Staatsmeistertitel in die Steiermark holte.