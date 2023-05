Korneuburger Kunstturn-Ass zeigte bei EM auf

Mit dem zweiten Qualifikationstag ging Ende letzter Woche die Europameisterschaft 2023 der rhythmischen Gymnastinnen in Baku für Österreich junges Trio erwartungsgemäß bereits zu Ende.

Die beiden 16-jährigen Debütantinnen Julie Neumann aus Korneuburg und Arina Mironskaya sowie Staatsmeisterin Valentina Domenig-Ozimic (18) absolvierten am Freitag in Baku ihre Küren mit den Keulen bzw. mit dem Band. Es lief durchwachsen. Neumanns Mehrkampf-Leistung war jedoch stark genug für einen der limitierten nationalen Quotenplätze für die Olympia-Qualifikations-WM im August in Valencia.

Die Korneuburgerin Neumann beendete ihre erste EM im 84-köpfigen Feld aus 38 Nationen auf dem 56. Mehrkampfrang, bestätigte ihr Potenzial für die Zukunft. Sportdirektorin Gabriela Welkow-Jusek: „Julie hat zweimal die Keulen fallenlassen, ihre Bandkür war dafür exzellent, sie hat enormes Potenzial.“

Insgesamt präsentierte jedes Land in der EM-Qualifikation acht Übungen (je zwei pro Gerät), die man auf zwei oder drei Gymnastinnen verteilen konnte. Für Österreich turnte Neumann alle vier Geräte, Arina Mironskaya und Valentina Domenig-Ozimic teilten sich die weiteren Küren auf.