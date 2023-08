Korneuburger Turn-Ass zahlte bei WM-Debüt Lehrgeld

Es war der große Saisonhöhepunkt in der zweiten Jahres-hälfte für die 16-jährige Julie Neumann aus Korneuburg. Die Rede ist von den Weltmeisterschaften der Rhythmischen Gymnastinnen im spanischen Valencia in der Vorwoche. Dabei gab es Licht und Schatten für die Weinviertlerin, die auch ein wenig Lehrgeld zahlen musste. Wir haben uns die WM im Detail angesehen:

Der verpatzte Auftakt

Der erste ihrer beiden Wettkampftage lief für Neumann gar nicht nach Wunsch. Der Kor-neuburgerin unterliefen in beiden Küren gravierende Fehler. Damit kam sie im 88-köpfigen Feld aus 62 Ländern über die Plätze 54 mit dem Reifen und 78 mit dem Ball nicht hinaus.

Neumann wardanach verärgert: „Das war leider nicht das, was ich kann. Ich bin echt sauer. Wahrscheinlich war ich bei meinem ersten WM-Antreten noch zu nervös.“

Der Traum vom optimalen Gesamtabschneiden war allerdings schon nach wenigen Sekunden der Auftaktkür mit dem Ball vorbei: ein verpatztes Fangen, der Ball kullerte weit außerhalb der Wettkampffläche. Neumann musste das Ersatzgerät holen, das am anderen Rand des Teppichs bereit lag: in diesem Sport ein Worst Case.

Doch nicht nur das: Offensichtlich verunsichert, verzichtete Neumann in der Folge noch auf vier Schwierigkeits-Elemente mit dem Ball, was zusätzlich sehr viele Punkte kostete. Im zweiten Durchgang mit dem Reifen lief es deutlich besser. Neumann – die übrigens als allerletzte Gymnastin des kompletten Feldes ausgelost worden war und den ersten der beiden WM-Qualifikationstage somit abschloss – unterlief jedoch leider auch hier ein Fangfehler mit Gerätverlust, womit statt des erhofften Platzes in der ersten Hälfte des Feldes nur der 54. herausschaute.

Die gute Antwort

Nach dem misslungen Auftakt lief die zweite Hälfte der Gymnastik-WM erfreulicher. Die 16-Jährige kam in Valencia im 88-köpfigen Feld mit dem Band auf Platz 56, mit den Keulen auf Position 64. Im Mehrkampf bedeutete dies eine Verbesserung um vier Plätze gegenüber dem Halbzeitergebnis nach Ball und Reifen, Neumann schloss den Allrounderinnen-Bewerb damit auf dem 66. Rang ab: „Damit habe ich etwas besser gezeigt, was ich zurzeit kann.“

Optimal lief das WM-Debüt für den Youngster jedoch auch an Tag zwei nicht. Mit dem Band kam die amtierende fünffache Staatsmeisterin gut durch ihr Programm, zeigte allerdings nicht alle geplanten Schwierigkeiten. Mit den Keulen unterlief ihr trotz einer auf Sicherheit geturnten Übung ein kleiner Fehler. Neumann: „Das war noch nicht mein aktuelles Maximum, doch ich habe mein Bestes gegeben.“

Die gute Aussicht

Sportdirektorin Gabriela Welkow-Jusek analysierte wie folgt: „Julie hat sich im artistischen Wert seit der EM im Mai um fast sieben Punkte gesteigert. Das ist beruhigend bzw. zeigt den Weg, da sie ja auch gerättechnisch sehr gut ist.“

Die Sportdirektorin fügt noch hinzu: „Man darf Julie Neumann nicht unterschätzen. Auch unsere Olympia-Teilnehmerinnen Caro Weber und Nici Ruprecht mussten sich international zuerst jahrelang nach oben arbeiten. Julie hat das Zeug, in diese Fußstapfen zu treten. Bei ihr ist eine deutliche weitere Steigerung zu erwarten. Mit der notwendigen Stabilität, die mit der Routine kommt, sehe ich sie in zwei Jahren im Bereich der weltweiten Top 20.“