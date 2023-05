Kunstturnerin Frysak räumte bei Staatsmeisterschaften ab

Ein Stück Korneuburger Sportgeschichte wurde am Samstag in Linz geschrieben: Österreichs neue Kunstturn-Mehrkampf-Staatsmeisterin heißt Bianca Frysak vom ÖTB TV Langenzersdorf. Die 24-Jährige setzte sich bei den Titelkämpfen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt mit eindrucksvoller Leistung zum ersten Mal im „Königinnen-Bewerb“ durch.

Frysak war nach dem Titelgewinn überglücklich: „Nach der erfolgreichen EM war es mein realistisches Ziel, auch hier zu gewinnen. Jetzt bin ich hoch zufrieden, dass mir das in einer so hochklassigen Konkurrenz gelungen ist.“ Auch bei den Einzelentscheidungen tags darauf überzeugte Frysak: Sie lieferte sich ein packendes Duell mit der Burgenländerin Charlize Mörz und Leni Bohle um die erfolgreichste Athletin dieser Titelkämpfe. Am Ende setzte sich Mörz mit zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze knapp vor Frysak durch, die nur eine Bronzemedaille weniger gewann. Für das Aushängeschild des ÖTB TV Langenzersdorf gab es den Sieg am Stufenbarren und Silber am Schwebebalken sowie noch Platz zwei mit der Wiener Mannschaft. „Mit den beiden Tagen kann ich nur zufrieden sein“, strahlte Frysak danach.

So wie Turnverbandspräsident Friedrich Manseder, der meinte: „„Unsere Besten legen immer weiter zu und der Nachwuchs rückt ganz massiv nach. Um unsere Zukunft muss uns nicht bange sein, ganz im Gegenteil.“