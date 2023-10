Rhythmische Gymnastinnen aus dem Bezirk zeigten international auf

Parallel zum großen Sissi-Cup in Salzburg ereignete sich in Zagreb (Kroatien) der FIG-lizenzierte Aura-Cup der Rhythmischen Gymnastinnen. Im Feld aus 13 Nationen schlugen sich acht Turnsport-Austria-Kaderathletinnen stark. Insgesamt freute sich das österreichische Team über neun Medaillengewinne in drei verschiedenen Klassen.

Elite-Staatsmeisterin Julie Neumann von der ATUS Korneuburg traf im FIG-Spitzenbewerb auf harte 17-köpfige Konkurrenz, landete im Mehrkampf auf Platz zwölf und erreichte zwei Gerätefinali (Anm.: Fünfte und Sechste). Anna Scheidl vom FAC Gitti-City Stockerau wurde unter den 32 FIG-Juniorinnen gute Mehrkampf-Zehnte und gewann mit dem Band sogar die Bronzemedaille.

RG-Sportdirektorin Gabriela Welkow-Jusek war zufrieden und strich vor allem eine Athletin hervor: "Am wertvollsten ist die Bronzemedaille von Anna Scheidl mit dem Band im FIG-Finale der Juniorinnen einzustufen. Ab den nächsten Wettkämpfen werden sowohl Anna als auch Serafyma Syntikova zwar noch bei den Juniorinnen starten, aber bereits mit ihren neuen Übungen, weil sie ja ab Jänner in die Elite aufsteigen."