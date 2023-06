Sportaerobic Höhenflug in London-Heathrow

Österreichs Sportaerobicerinnen schlugen sich beim "Heathrow Aerobic Open" nahe London in Bracknell beachtlich. Bundesreferentin Brigitte Scheidl, gleichzeitig Chefin des Stockerauer FAC Gitti-City, war stolz: „In allen Klassen, in denen wir angetreten sind, haben wir es in die Final-Entscheidungen geschafft. Und unsere Juniorinnen-Gruppe hat sich für die EM qualifiziert."

Im Feld aus neun Ländern erturnten sich im Frauen-Elite-Einzel die beiden Aushängeschilder Lea Robl und Laura Baumgartner mit starken Leistungen die Plätze acht und zehn in der allgemeinen Klasse. Bei den Juniorinnen lief es noch besser: Sina Eberharter, Anna Höger, Lia Wieser und die zwei jungen Stockerauerinnen Katharina Wild sowie Emma Klug startete erstmals bei einem großen Turnier. Mit dem Thema Formel1 und Lews Hamilton wussten sie das englische Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Das bedeutete auf Anhieb Platz vier, nur drei Zehntelpunkte hinter der Bronzemedaille.

Auch in der Jugend überzeugten die rot-weiß-roten Athletinnen des FAC Gitti-City Stockerau: Evelina Fetscher, Suki Hammer, Heidi Rausch, Franziska Widy und Lina Zimmel landete immer unter den Top-Sechs. Und bei den kampfrichtern gab die Stockerauerin Saskia Sommer-Lolei ihr internationales Debüt.