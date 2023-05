Starkes Sportaerobic-Duo aus Stockerau

Vor Kurzem fanden in Ulm die Offenen Baden Württembergischen Meisterschaften in der Sportaerobic statt. Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ca. 120 Übungen waren dabei am Start.

Der FAC Gitti-City Sportaerobic Stockerau entsandte die beiden Juniorinnen Katharina Wild und Emma Klug aus, um bei diesem internationalen Wettkampf teilzunehmen. Mit vollem Erfolg – Wild konnte den Einzelbewerb in der Altersklasse 15-17 mit einer fehlerfreien Kür für sich entscheiden. Klug stieg erst in die höhere Altersklasse auf und verpasste als Vierte nur knapp das Stockerl.

Die bundesland-übergreifende Formation mit dem österreichischen Gruppenjuniorenkader Sina Eberharter, Lia Wieser, Anna Höger (alle von Aerobic Gymnastics Tirol), Wild und Klug gewann bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auch noch die Silbermedaille.

Die jungen Sportlerinnen des FAC Gitti-City bereiten sich schon auf den nächsten großen internationalen Wettkampf, der zu Pfingsten in Heathrow/London stattfinden wird, vor.