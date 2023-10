Stockerauer Sportaerobic-Mädels zeigten in Bulgarien auf

In Bulgarien fand heuer das mittlerweile 14. internationale Turnier Plovdiv Cup Aerobics Open statt. Mehr als 500 Teilnehmer aus 20 Ländern nahmen daran teil, auch die österreichische Juniorennationalgruppe mit den Tirolerinnen Anna Höger, Sina Eberharter, Lia Wieser und den beiden Niederösterreicherinnen Emma Klug und Katharina Wild vom FAC Gitti City Stockerau.

Im Feld der weltbesten Sportaerobic-Athleten schaffte es die rot-weiß-rote Auswahl ins Finale einzuziehen und dort den starken siebten Platz zu holen – mit persönlichem Punkterekord. Es war eine gelungene Generalprobe für die Europameisterschaft im November im türkischen Antalya war dies eine gelungene Generalprobe.

„Das Ziel dort ist eine Platzierung in der vorderen Hälfte, die Konkurrenz in Europa ist sehr groß“, so Brigitte Scheidl, Bundesreferentin für Sportaerobic und Chefin der Stockerauer Gitti-City. Der ehemalige Welt- und Europameister David Donati aus Italien stellte dafür ein spezielles Trainingsprogramm für die Athletinnen zusammen, um eine Optimierung bis zur EM zu erlangen. „Die Mädchen sind in Topform, das Programm hilft ihnen, Schwächen auszugleichen und Stärken zu stärken“, stellt auch Trainerin und Landesreferentin Saskia Sommer-Lolei fest.